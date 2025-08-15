Ish-diplomati izraelit: Opinioni publik nuk informohet për atë që po ndodh në Gaza

Alon Liel

Ish-drejtori i përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Alon Liel, tha se publiku izraelit nuk merr informacion të plotë për zhvillimet në Gaza, ndërsa ushtria po intensifikon bombardimet mbi qytetin e Gazës.

Ai e quajti operacionin ushtarak “një gabim të madh” dhe paralajmëroi se pushtimi i Gazës dhe zgjerimi i vendbanimeve do ta kthejnë Izraelin në një “shtet të përçmuar” ndërkombëtarisht.

Liel shtoi se, ndonëse ka pak kritikë nga Shtëpia e Bardhë, presioni nga Evropa dhe Kanadaja mund të ndikojë. /mesazhi

