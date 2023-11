Ish-këshilltari i Obamës: “Nuk mjafton vrasja e 4 mijë fëmijëve palestinezë” – VIDEO

Deklarata e një ish-punonjësi në Departamentin e Shtetit të SHBA-së se “nuk mjafton vrasja e 4 mijë fëmijëve palestinezë” ka shkaktuar reagime, transmeton Anadolu.

Stuart Seldowitz, një ish-punonjës në Drejtorinë për Azinë Jugore të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Departamentin e Shtetit, i cili ka punuar këtu gjatë periudhës së ish-presidentit amerikan Barack Obama, është temë diskutimi në rrjetet sociale pasi ka ngacmuar verbalisht një shitës ushqimesh në New York.

Në videon e publikuar në platformën X shihet se si Seldowitz i thotë: “T’i je terrorist” shitësit të ushqimit.

Edhe pse shitësi disa herë i ka kërkuar atij të largohet pasi është duke punuar, Seldowitz ka vazhduar me provokimin duke thënë: “A e di? Kemi vrarë 4 mijë fëmijë palestinezë, kjo nuk mjafton, nuk mjafton”.

Në një video tjetër të publikuar në X, Seldowitz përsëri ngacmon shitësin duke përdorur fjalë provokuese, madje edhe fyese, ndaj profetit Muhamed dhe Kuranit.

Pasi u zbulua se Seldowitz punon në organizatën e quajtur “Gotham Government Relations”, kjo organizatë në postimin e platformës X njoftoi se i kishte dhënë fund të gjitha marrëdhënieve me Seldowitz-in.

Sipas postimeve në rrjetet sociale, Seldowitz nga viti 1999 deri në 2003 ka punuar si zëvendësdrejtor dhe zyrtar i lartë politik në Zyrën e Departamentit të Shtetit për Çështjet e Izraelit dhe Palestinës.

“If we killed 4,000 Palestinian kids, you know what? It wasn’t enough.”

Former US State Department official and Obama administration adviser, Stuart Seldowitz, has been recorded repeatedly insulting a halal food cart vendor in New York City with anti-Muslim and racist comments,… pic.twitter.com/A5a0dgtTbo

— TRT World (@trtworld) November 22, 2023