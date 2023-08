Ish-kreu i Mossad-it, Pardo: Qeveria e Netanyahut po na afron drejt fundit të ëndrrës sioniste

Ish-kreu i Mossad-it, Tamir Pardo tha se “ata po i afrohen fundit të ëndrrës sioniste” në Izrael, të udhëhequr nga qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.

Në Izrael, politikat e ekstremit të djathtë të qeverisë së koalicionit të udhëhequr nga kryeministri Netanyahu dhe “reforma gjyqësore” e diskutueshme që kufizon kompetencat e gjyqësorit janë kritikuar ashpër nga shumë figura të larta izraelite nga fusha të ndryshme.

Pardo synoi qeverinë e koalicionit të krahut të djathtë ekstrem të udhëhequr nga Netanyahu në artikullin e tij të titulluar “Ekstremistët duan luftën e Gogut dhe Magogut” në gazetën “Yediot Ahronot”.

Në artikullin e tij, Pardo përcolli shqetësimet e tij për “ëndrrën sioniste”, e cila shpreh krijimin e një shteti hebre në tokën historike palestineze, të theksuar nga liderët sionistë si Theodor Herzl dhe Chaim Weizmann, të cilët me idetë e tyre ishin pionierët e krijimit të Izraelit.

Duke treguar për dendësinë e krahut të djathtë ekstrem, racist dhe ultra-fetar në koalicionin qeveritar, Pardo tha: “Mesiahistët dhe fashistët kanë lidhur një bllok anti-sionist Haredi (hebrenj ultra-ortodoksë) me një kryeministër (Netanyahu) i cili ndryshoi lëkurë dhe e transformoi partinë e tij (Likud) nga një demokrat i krahut të djathtë në një diktaturë raciste ortodokse”.

Duke komentuar: “Çdo ditë që kalon, qeveria e Netanyahut na afron më pranë fundit të ëndrrës sioniste”, Pardo potencoi SHBA-në dhe tha: “Le të shpresojmë që miqtë tanë në mbarë botën të na ndihmojnë”.

– Shteti i aparteidit i Izraelit

Në artikullin e tij në të cilin ai deklaroi se vendi i tij është “bërë një shtet aparteid”, oficeri i inteligjencës izraelite tha: “Izraeli, i cili ndër vite është kthyer në një aleat të rëndësishëm të vendeve perëndimore, veçanërisht të SHBA-së, nuk i dëgjon paralajmërimet e miqve tanë që po përpiqen t’i shpjegojnë qeverisë se ky qëndrim do t’i sjellë fundin vendit”.

Në të njëjtin përfundim do të dalë edhe presidenti amerikan, demokrat apo republikan. Vendi që Washingtoni mbështet më shumë në botë (Izraeli) ka devijuar nga demokracia dhe është bërë një shtet që është shpallur aparteid”.

Duke kujtuar se “15 milionë njerëz, gjysma hebrenj dhe gjysma jo-hebrenj, jetojnë midis lumit Jordan dhe Detit Mesdhe”, Pardo tha më tej: “Racistët në qeveri po na afrojnë më afër fundit të ëndrrës sioniste, duke shpresuar se me ndihmën e Zotit, hebrenjtë do t’i nënshtrojnë johebrenjtë midis detit (Mesdheut) dhe Jordanit (lumit).

“Racistët fashistë synojnë të arrijnë një luftë Gog dhe Magog që përfundimisht, me ndihmën e Zotit, do t’i nënshtrojë hebrenjtë kundër të tjerëve dhe do t’i bëjë ata të ikin, të vdesin ose të jetojnë pa të drejtat e tyre”, tha ai.

Duke argumentuar se “shteti hebre ka vendosur të kryejë shkatërrimin e tij me duart e veta”, të cilin ai e përshkruan si një “mrekulli ekonomike, sociale, teknologjike dhe sigurie”, Pardo tha: “Nuk ka asnjë lider musliman që nuk e shikon me habi këtë çmenduri që ka përfshirë Izraelin”.

Ai theksoi se protestat masive 31-javore në vend kundër rregullores gjyqësore të qeverisë po “luftojnë për të parandaluar fundin e ëndrrës sioniste”.

– Rregullorja e diskutueshme gjyqësore e qeverisë së Netanyahut

Qeveria e koalicionit e udhëhequr nga Netanyahu, e cila mori detyrën në Izrael në ditët e fundit të 2022, përfshin parti të ekstremit të djathtë dhe ultra-fetar.

Koalicioni aktual konsiderohet si qeveria më e ekstremit të djathtë në historinë politike izraelite.

Gjatë periudhës kur Netanyahu formoi qeverinë, pjesa më e rëndësishme e marrëveshjeve të koalicionit përbëhej nga çështje të tilla si zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme hebreje, veçanërisht rregullimi i diskutueshëm gjyqësor dhe caktimi i figurave të ekstremit të djathtë në role kritike në qeveri.

Rregullorja gjyqësore e shpallur nga ministri izraelit i Drejtësisë, Yariv Levin më 5 janar, e cila përfshin ndryshime të tilla si kufizimi i kontrollit të Gjykatës së Lartë mbi qeverinë dhe fuqia për të pasur një fjalë në emërimet gjyqësore, shkaktoi protesta dhe greva masive në të gjithë vendin.