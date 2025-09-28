Ish-kryeministri malajzian Mahathir Mohamad: “Gjenocidi i Izraelit në Gaza nuk do të harrohet”

Ish-kryeministri i Malajzisë, Mahathir Mohamad, 100 vjeç, ka kritikuar ashpër veprimet e Izraelit në Gaza, duke i krahasuar me ato të Gjermanisë naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Ai e përshkroi situatën në enklavë si “të tmerrshme”, duke përmendur viktimat civile, përfshirë foshnjat, gratë shtatzëna dhe të moshuarit, dhe paralajmëroi se shkeljet e të drejtave të njeriut nuk do të harrohen.
Deklaratat e Mahathir vijnë ndërsa konflikti ka shkaktuar mbi 66,000 viktima palestineze dhe ka nxitur reagime të forta ndërkombëtare, me akuza për krime lufte ndaj Izraelit. /mesazhi