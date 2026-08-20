Ish-ministri izraelit i mbrojtjes akuzon Netanyahun për nxitje të tensioneve me Turqinë

Ish-ministri izraelit i Mbrojtjes, Moshe Yaalon, akuzoi të enjten kryeministrin Benjamin Netanyahu për nxitje të qëllimshme të tensioneve me Turqinë duke sulmuar një aeroport në veri të Sirisë, transmeton Anadolu.
Yaalon tha në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se sulmi tërhoqi dënimin nga SHBA-ja.
Ai akuzoi Netanyahun se i mban të hapura frontet e luftës të Izraelit dhe se po përpiqet të krijojë të reja për të shmangur përgjegjësinë për sulmin e 7 tetorit.
Yaalon e përshkroi Netanyahun si përgjegjës përfundimtar për sulmin dhe krizën pasuese të Izraelit, duke pretenduar se kryeministrit izraelit i duhej lufta për të vazhduar për të parandaluar një komision shtetëror hetimor.
Pas sulmit të 7 tetorit, Netanyahu miratoi pikëpamjen e atyre që Yaalon i quajti “mesianistë” se sulmi ishte një “mrekulli” që mund të shfrytëzohej për një “luftë Gog dhe Magog”, pohoi Yaalon.
Ai pretendoi se objektivi ishte pushtimi i “Tokës së Premtuar”, nga lumi Eufrat në veri deri në “Përroi i Egjiptit” në jug, pastrimi i tij nga johebrenjtë dhe vendosja e tij me hebrenjtë.
Në Siri, Yaalon argumentoi se Izraeli kishte humbur një mundësi pas goditjeve ndaj Hezbollahut dhe pranisë iraniane.
Në Rripin e Gazës, Yaalon pretendoi se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kishte imponuar një “Bord të Paqes”, duke përfshirë Turqinë dhe Katarin, dhe një “dokument 15-pikësh” për Netanyahun.
Ai e përshkroi dokumentin si “të keq për Izraelin”.
Në Liban, Yaalon pretendoi se Trump po kërkon të imponojë një marrëveshje për Netanyahun që “mund të ishte e mirë për Izraelin”, por që kryeministri izraelit po e shmang atë.
Sa i përket Iranit, Yaalon pretendoi se Netanyahu ka kërkuar të ndryshojë qeverinë për të arritur një sukses që do të kompensonte atë që ai e përshkroi si dështimet e kryeministrit.
Ai e përshkroi rezultatin si një “farsë” dhe pretendoi se ka rezultuar në një krizë me Trump.
Yaalon akuzoi më tej Netanyahun se po përpiqet të ndizë tensionet në Bregun Perëndimor të pushtuar përmes njerëzve që ai i përshkroi si “pogromistë”, të cilët ai i akuzoi se kanë marrë mbështetje dhe inkurajim nga ministrat e qeverisë izraelite.
Ai tha se Netanyahu po shpërfill atë që ai e quajti “karton të kuq” nga ambasadori amerikan Mike Huckabee dhe pretendoi se sulmet po vazhdojnë.
Yaalon argumentoi se kompleksi i Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar i ofroi Netanyahut mundësinë më të mirë për të ndezur një luftë tjetër.
Ai u bëri thirrje udhëheqësve të opozitës izraelite që të përqendrojnë përpjekjet e tyre në largimin e Netanyahut nga pushteti për të shpëtuar jetën e civilëve dhe ushtarëve dhe për të “parandaluar shkatërrimin”.