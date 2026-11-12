Ish-ministri izraelit paralajmëron Netanyahun kundër vendimeve lidhur me luftën pa mbikëqyrje parlamentare

Kreu i partisë izraelite “Yisrael Beiteinu”, Avigdor Lieberman paralajmëroi qeverinë e përkohshme të kryeministrit Benjamin Netanyahu kundër marrjes së vendimeve që “mund ta tërheqin Izraelin në luftë pa mbikëqyrje parlamentare”, transmeton Anadolu.
“Unë paralajmëroj se një qeveri e përkohshme nuk është e autorizuar të marrë vendime që mund ta tërheqin Izraelin në luftë pa mbikëqyrjen parlamentare dhe miratimin e plotë të të gjitha organeve të themelimit të sigurisë”, shkroi Lieberman në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
“Unë theksoj: ‘të gjitha’ organet e krijimit të sigurisë”, shtoi ai. Lieberman, një ish-ministër i Mbrojtjes, iu bashkua kështu liderit të partisë “Yashar”, Gadi Eisenkot, i cili paralajmëroi Netanyahun të mërkurën kundër nisjes së një operacioni ushtarak.
Komentet e tij erdhën pasi ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz tha sot se as ai dhe as kryeministri “nuk kanë nevojë për miratim nga opozita apo ndonjë autoritet ligjor për të dhënë urdhra” për ushtrinë.
Zhvillimet vijnë pasi presidenti izraelit Isaac Herzog e ngarkoi zyrtarisht Eisenkotin të formonte qeveri të dielën pasi fraksionet parlamentare që përfaqësonin 67 ligjvënës e rekomanduan atë, krahasuar me 46 që mbështesin Netanyahun. Shtatë ligjvënës refuzuan të rekomandonin ndonjërin nga kandidatët.
Eisenkot ka 28 ditë për të formuar koalicion qeverisës, me një zgjatje të mundshme 14-ditore.
Mandati pasoi zgjedhjet parlamentare të Izraelit të 27 tetorit, në të cilat blloku i Netanyahut siguroi 53 vende, opozita 48 dhe partitë arabe 19 në parlamentin izraelit Knesset prej 120 anëtarësh, duke mos lënë asnjërin nga blloku kryesor me një shumicë të plotë.
Përpjekjet e Eisenkotit për të formuar qeverinë janë ndërlikuar nga mosmarrëveshjet midis partnerëve të mundshëm të koalicionit mbi bashkëpunimin me partitë arabe dhe përjashtimet nga shërbimi ushtarak të kërkuara nga fraksionet ultra-ortodokse.
Eisenkot dhe udhëheqësi i “Yisrael Beiteinu”, Lieberman ranë dakord të hënën për të ndjekur negociatat me partitë ultra-ortodokse ndërsa Lieberman ka refuzuar formimin e një qeverie të varur nga partitë arabe.
Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike, Yair Golan tha të mërkurën se një qeveri e re mund të formohet brenda tre javësh, duke mbrojtur bashkëpunimin me Listën e Bashkuar Arabe (Ra’am) dhe mbështetjen nga Lista e Përbashkët Arabe.