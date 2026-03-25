Ish-presidenti brazilian do t’a vuajë në shtëpi dënimin prej 27 vjetësh burgim

Ish-presidentit të Brazilit, Jair Bolsonaro, i është dhënë të martën leje nga një gjyqtar brazilian për të vuajtur në shtëpi dënimin e tij me 27 vjet burgim për një përpjekje për grusht shtet, në vend që të ishte në burg, për shkak të shëndetit të përkeqësuar.
Ai do të monitorohet nga policia lokale në komunitetin luksoz ku jeton, në kryeqytetin Brasilia.
Vendimi i gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, Alexandre de Moraes, vjen pas shtrimit në spital të Bolsonaros që nga 13 marsi për pneumoni, një nga disa problemet shëndetësore me të cilat është përballur ish-lideri që kur u godit me thikë nga një burrë në vitin 2018 para se të zgjidhej president.
De Moraes fillimisht i dha Bolsonaros 90 ditë arrest shtëpiak, i cili mund të zgjatet pas një raporti tjetër mjekësor.
“Pas këtij afati, ne do të analizojmë edhe një herë nëse kërkesat e nevojshme për mbajtjen e arrestit humanitar shtëpiak qëndrojnë, duke përfshirë një ekzaminim mjekësor nëse është e nevojshme”, ka thënë gjyqtari në vendimin e tij.
De Moraes ka thënë gjithashtu se Bolsonaro, 71 vjeç, nuk mund të përdorë telefona celularë ose ndonjë mjet tjetër komunikimi, përfshirë ato në pronësi të palëve të treta, dhe nuk i lejohen vizitorë përveç mjekëve dhe anëtarëve të familjes. /koha