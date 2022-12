Ish-presidenti i Maldiveve dënohet me 11 vite burg dhe 5 milionë dollarë gjobë

Një gjykatë penale në Maldive ka dënuar ish-presidentin e vendit Abdulla Yameen me 11 vjet burg pasi u shpall fajtor për korrupsion dhe pastrim parash, raporton Reuters.

Ish-presidenti do të duhet të paguajë gjithashtu një gjobë prej pesë milionë dollarësh. Yamin, i cili humbi pushtetin në vitin 2018, mohoi çdo faj.

Tre vite më parë ai u dënua me pesë vjet burg dhe pesë milionë dollarë gjobë për përvetësim të fondeve shtetërore në shumën e një milion dollarëve.

Yamin u transferua në arrest shtëpiak në vitin 2020, por u lirua disa muaj më vonë.

Që nga lirimi i tij, Yameen, gjysmëvëllai i ish-presidentit Maumoon Abdul Gayoom, është rikthyer në politikën aktive me një fushatë kundër ndikimit indian në Maldive, gjë që ka ngritur shqetësime në Nju Delhi, shtoi agjencia britanike e lajmeve.

WATCH: #BNNMaldives Reports

Protests and clashes with police have erupted in #Male following the 11-year sentence handed down to former #Maldives President Abdulla Yameen (@prz_ymn). pic.twitter.com/hto27boa07

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 25, 2022