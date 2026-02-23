Ish-princi Andrew i Mbretërisë së Bashkuar akuzohet se u ka faturuar taksapaguesve masazhe dhe udhëtime

Ish-princi Andrew i Britanisë u faturoi taksapaguesve masazhe dhe shpenzime të tjera të diskutueshme udhëtimi ndërsa shërbente si i dërguari tregtar i Mbretërisë së Bashkuar, sipas raporteve të medias që citojnë ish-nëpunës civilë, transmeton Anadolu.
BBC raportoi se ish-zyrtarët u habitën nga pretendimet dhe thanë se një kulturë respekti brenda qeverisë britanike lejoi që ato të miratoheshin.
“Mendova se ishte gabim… Kisha thënë se nuk duhet ta paguanim, por përfunduam duke e paguar gjithsesi”, i tha një ish-nëpunës civil transmetuesit, duke iu referuar një shpenzimi të paraqitur pas një udhëtimi jashtë vendit në Lindjen e Mesme.
Një ish-zyrtar i dytë që mbikëqyrte financat në departament i tha BBC-së se nuk kishte “absolutisht asnjë dyshim” për vërtetësinë e akuzave dhe kujtoi pretendime të ngjashme të lidhura me vizitat jashtë vendit.
Transmetuesi raportoi gjithashtu shqetësime në lidhje me fluturimet e kushtueshme, dhomat e shumta të hoteleve dhe shpenzimet që lidhen me anëtarët e shoqërimit të ish-princit. Një burim i përshkroi shpenzimet si të tepërta, duke thënë se dukej sikur fondet publike trajtoheshin rastësisht.
Ish-princi shërbeu si i dërguari tregtar i Mbretërisë së Bashkuar nga viti 2001 deri në vitin 2011.