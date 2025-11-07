Ish-prokurorja ushtarake izraelite në arrest shtëpiak për shkak të videos së publikuar të të burgosurit palestinez

Një gjykatë izraelite në Tel Aviv ka liruar avokaten e përgjithshme ushtarake në largim, Yifat Tomer-Yerushalmi dhe ka urdhëruar që ajo të vendoset në arrest shtëpiak për 10 ditë, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik izraelit KAN raportoi se Tomer-Yerushalmi u arrestua të hënën për rolin e saj në publikimin e një videoje që tregonte ushtarë izraelitë duke torturuar një të burgosur palestinez. Paraburgimi i saj u zgjat të mërkurën.
Sipas vendimit të gjykatës, asaj i lejohet të largohet nga shtëpia e saj vetëm me njoftim paraprak të njësisë së hetimit dhe vetëm për t’u takuar me avokatin e saj. Asaj gjithashtu i ndalohet që për 55 ditë të kontaktojë të tjerët që janë të përfshirë në këtë çështje.
Hetimi përqendrohet në mënyrën se si videoja, e filmuar brenda burgut famëkeq “Sde Teiman” ku trupat izraelite u panë duke abuzuar me një të burgosur palestinez, u publikua nga brenda njësisë së saj ushtarake.
Pamjet, të cilat u shfaqën në korrik të vitit 2024, treguan të burgosurin palestinez duke u rrahur dhe sulmuar, duke i shkaktuar lëndime të rënda.
Tomer-Yerushalmi pranoi përgjegjësinë për publikimin e informacionit kur dha dorëheqjen nga pozicioni i saj më 31 tetor. Sipas mediave izraelite, ajo tha se autorizoi publikimin e materialit për “të kundërshtuar propagandën e rreme kundër sistemit të drejtësisë ushtarake”.
Në një zhvillim të lidhur me këtë rast, KAN tha se policia gjeti një celular që besohet se i përkiste ish-prokurores Tomer-Yerushalmi pasi u zhduk në fund të javës së kaluar.
“Qytetarët zbuluan një telefon celular në një plazh në Herzliya dhe policia po heton nëse i përket ish-prokurores ushtarake”, raportoi transmetuesi. Policia konfirmoi marrjen e raporteve për telefonin e zbuluar në plazhin Herzliya, duke bërë të ditur se “pajisja u sekuestrua dhe një hetim është duke u zhvilluar”.
Sipas të përditshmes “Haaretz”, Izraeli e liroi të burgosurin palestinez të abuzuar në tetor të vitit 2025, megjithëse nuk ka pasur asnjë koment të menjëhershëm nga Hamasi ose grupet e avokatisë së të burgosurve palestinezë.
Gazeta izraelite tha se pas publikimit të videos, figura të shquara të krahut të djathtë nisën sulme kundër ish-prokurores Tomer-Yerushalmi, ndërsa anëtarët e opozitës kritikuan incizimin. Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz më vonë tha se ajo “nuk do të kthehej në postin e saj duke marrë parasysh ashpërsinë e dyshimeve që e rrethojnë”.
Sipas organizatave palestineze dhe izraelite të të drejtave të njeriut, aktualisht ka mbi 10 mijë palestinezë në burgjet izraelite, përfshirë gra dhe fëmijë, të cilët përballen me tortura, uri dhe neglizhencë mjekësore, kushte që kanë shkaktuar vdekje të shumta.