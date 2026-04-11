Ish-sekretari amerikan: Netanyahu u kërkoi vazhdimisht presidentëve të ShBA-së të godasin Iranin

Ish-sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u kishte kërkuar vazhdimisht administratave amerikane të ndërmerrnin sulme ushtarake ndaj Iranit, por presidentët e mëparshëm e kishin refuzuar.
Duke folur në një intervistë për “The Briefing with Jen Psaki” të premten, Kerry tha se kishte marrë pjesë në disa diskutime me Netanyahun, duke shtuar: “Ai donte që ne të godisnim”.
Ai tha se kryeministri izraelit ia kishte paraqitur këtë propozim drejtpërdrejt ish-presidentit Barack Obama, duke shtuar: “Presidenti Obama refuzoi. Presidenti Joe Biden refuzoi. Presidenti George W. Bush refuzoi”.
“Presidenti i vetëm që ka rënë dakord me këtë, pa dyshim, është Trump”, tha Kerry.
Duke iu referuar raportimeve të fundit, Kerry tha se Netanyahu kishte paraqitur një argumentim të detajuar për veprim ushtarak, duke e përshkruar si “një propozim me katër pika”.
Ai tha se propozimi përfshinte pretendime se një sulm i tillë mund të “eliminojë udhëheqjen”, “nxisë ndryshim regjimi”, dhe “shkatërrojë ushtrinë”.
Kerry tha se raportimet mbi këto diskutime duken të besueshme, duke shtuar se “dukej si raportim i mirë”.
Ai gjithashtu la të kuptohet se Netanyahu i kishte paraqitur këto argumente në takime ku merrnin pjesë zyrtarë të lartë, ku ishin shqyrtuar pikëpamje të ndryshme.
ShBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë liderin suprem të atëhershëm Ali Khamenei dhe shumë drejtues të tjerë politikë dhe ushtarakë.
Teherani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane. Irani gjithashtu kufizoi lëvizjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Pakistani, së bashku me Türkiyen, Kinën, Arabinë Saudite dhe Egjiptin, arriti të sigurojë të mërkurën një armëpushim dyjavor mes Uashingtonit dhe Teheranit, 40 ditë pas nisjes së luftës.
Si pjesë e marrëveshjes, të dyja palët ranë dakord të takohen në Islamabad për bisedime me synimin e arritjes së një paqeje të qëndrueshme.