Ish-shefja e politikës së jashtme të BE-së Mogherini dhe ish-diplomati i lartë Sannino në paraburgim për mashtrim

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian (BE), Federica Mogherini dhe ish-diplomati i lartë, Stefano Sannino janë në paraburgim pasi policia federale belge gjatë ditës kreu bastisje duke synuar mashtrime të dyshuara të lidhura me Akademinë Diplomatike të BE-së, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave belge, kontrollet u kryen në Kolegjin e Evropës në Bruges, në selinë e Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS) në Bruksel dhe në rezidencat private të të dyshuarve.
Agjencia belge e lajmeve Belga raportoi se operacioni u kërkua nga Zyra e Prokurorit Publik Evropian (EPPO) dhe u mbështet nga zyra e BE-së kundër mashtrimit OLAF.
Autoritetet konfirmuan se tre të dyshuar u arrestuan pasi u hoq imuniteti ligjor, por nuk i emëruan zyrtarisht.
Mediat belge raportuan se Mogherini, rektore e Kolegjit të Evropës dhe ish-përfaqësuesja e lartë e BE-së, si dhe Sannino, ish-sekretari i përgjithshëm i EEAS, janë midis të ndaluarve.
EPPO tha se hetimi ka të bëjë me faktin nëse kriteret konfidenciale të përzgjedhjes për Akademinë Diplomatike të BE-së, një program trajnimi nëntëmujor për diplomatë të rinj të dhënë Kolegjit të Evropës në vitet 2021-2022, janë ndarë në mënyrë të papërshtatshme përpara se tenderi të publikohej zyrtarisht.
Sipas EPPO-së, hetuesit po shqyrtojnë indikacionet se përfaqësuesit e Kolegjit të Evropës mund të kenë pasur qasje paraprake në informacione të ndjeshme dhe arsye për të besuar se do të siguronin kontratën, duke shkelur potencialisht Nenin 169 të Rregullores Financiare të BE-së, i cili garanton konkurrencë të drejtë në procedurat e prokurimit.
Kërkimet, të kryera nga Policia Federale e Belgjikës (FGP West-Flanders), u autorizuan nga një gjyqtar hetues.
EPPO tha se hetimi mund të përfshijë dyshime për mashtrim në prokurim, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional.
Komisioni Evropian nuk pranoi të komentojë për rastet individuale. Një zëdhënës tha vetëm se policia ishte e pranishme në ndërtesat e EEAS-së si pjesë e “një hetimi të vazhdueshëm mbi aktivitetet gjatë mandatit të mëparshëm”, duke shtuar se nuk mund të jepen informacione të mëtejshme teksa hetimi vazhdon.
EPPO theksoi se të gjithë individët e përfshirë supozohen të pafajshëm derisa të provohet fajësia para gjykatave kompetente belge.