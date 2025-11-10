Një ish-juriste ushtarake izraelite, Yifat Tomer-Yerushalmi, ka tentuar vetëvrasje pas publikimit të pamjeve që tregonin abuzime ndaj një të ndaluari palestinez në qendrën e paraburgimit Sde Teiman.
Sipas mediave izraelite, ajo kishte zbuluar materiale që nxitën hetime për trajtimin e të burgosurve palestinezë nga ushtria izraelite.
Policia konfirmoi se po heton rastin, ndërsa incidenti ka hapur debat të gjerë publik mbi transparencën dhe përgjegjësinë brenda ushtrisë izraelite.
Ish-zyrtarja izraelite tenton vetëvrasje pas zbulimit të abuzimeve ndaj të ndaluarve palestinezë
