Ishulli i famshëm po teston robotë pastrues për të shpëtuar plazhet nga mbeturinat

Bali prej vitesh përballet me një krizë të mbeturinave që shpesh mbulon plazhet më të frekuentuara nga turistët.
Nga tetori deri në mars, erërat e forta dhe valët sjellin në brigje plastikë e mbeturina nga deti, duke dëmtuar imazhin e destinacionit.
Andaj, autoritetet lokale kanë nisur të testojnë zgjidhje teknologjike, mes tyre robotët pastrues të plazhit.
Një prej tyre, BeBot Smart Beach Cleaning Robot, u prezantua në FINNS Beach Club në Canggu, me vlerë rreth 65 mijë dollarë.
Zyrtarët shpresojnë që në të ardhmen këto pajisje të përdoren në çdo fshat bregdetar për të ruajtur plazhet e Bali-t.