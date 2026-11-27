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Raporti ndërmjet Islamit dhe nacionalizmit është një çështje që ka nxitur diskutime të shumta, si në mesin e studiuesve të fesë, ashtu edhe në qarqet intelektuale dhe shoqërore. A mund të jetë një njeri njëkohësisht besimtar i mirë dhe nacionalist? A është dashuria për kombin dhe atdheun në kundërshtim me përkatësinë fetare? A e kundërshton Islami identitetin kombëtar, apo e pranon atë brenda disa kufijve dhe parimeve?
Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, duhet të largohemi nga qasjet sipërfaqësore dhe interpretimet selektive të teksteve fetare. Nuk mund të marrim një pjesë të shpalljes dhe të anashkalojmë pjesën tjetër, duke i interpretuar argumentet sipas bindjeve dhe qëndrimeve që kemi paraprakisht.
Allahu i Madhëruar thotë:
“A e besoni një pjesë të Librit, e tjetrën e mohoni?” (El-Bekare, 85).
Ky paralajmërim na kujton rrezikun e përzgjedhjes së argumenteve dhe përdorimit të tyre në mënyrë të shkëputur nga tërësia e mësimeve fetare.
Po kështu, duhet të bëjmë dallimin ndërmjet leximit të historisë si të ishte shpallje dhe leximit të shpalljes sikur të ishte thjesht histori. Historia ka kontekstin, rrethanat dhe kufizimet e saj, ndërsa shpallja përmban parime dhe udhëzime që nuk duhen reduktuar në rrethana të caktuara historike.
Prandaj, çështjen e Islamit dhe nacionalizmit duhet ta trajtojmë duke u mbështetur në tërësinë e mësimeve islame, në historinë e myslimanëve dhe në kuptimin e drejtë të identitetit njerëzor.
1. Islami dhe dallimet ndërmjet njerëzve
Allahu i Madhëruar thotë:
“Sikur të dëshironte Zoti yt, do t’i bënte njerëzit një bashkësi të vetme, por ata vazhdimisht do të mbeten të ndryshëm.” (Hud, 118).
Ky ajet na orienton drejt një parimi të rëndësishëm: dallimet ndërmjet njerëzve janë pjesë e realitetit njerëzor dhe e urtësisë së Allahut.
Islami është fe universale, por kjo nuk do të thotë se synon uniformizimin e njerëzimit. Ai nuk kërkon që të gjithë njerëzit të kenë të njëjtën gjuhë, kulturë, traditë, veshje apo mënyrë jetese.
Islami synon bashkimin rreth besimit dhe parimeve themelore, por nuk e kushtëzon këtë bashkim me zhdukjen e dallimeve kulturore dhe shoqërore.
Historia islame është dëshmia më e mirë e kësaj qasjeje. Përgjatë historisë kanë ekzistuar shkolla të ndryshme juridike, teologjike, filozofike dhe shpirtërore. Myslimanët kanë jetuar në shoqëri të ndryshme, kanë folur gjuhë të ndryshme dhe kanë ruajtur traditat e tyre, duke qenë njëkohësisht pjesë e së njëjtës bashkësi fetare.
Pra, Islami vendos kritere dhe parime, por nuk kërkon uniformitet në çdo aspekt të jetës njerëzore.
Në këtë kontekst, mund të kujtojmë edhe idenë e Tarik Ramadanit, të shprehur në veprën e tij “Të jesh mysliman evropian”, e cila trajton raportin ndërmjet identitetit fetar dhe realitetit kulturor e shoqëror në të cilin jeton myslimani.
2. Identiteti fetar dhe identitetet e tjera të njeriut
Njeriu, krahas identitetit fetar, i cili ka rëndësi të veçantë për jetën e tij shpirtërore dhe botën tjetër, bart edhe identitete të tjera: kombëtar, racor, lokal, familjar, arsimor, kulturor dhe shoqëror.
Këto identitete nuk janë domosdoshmërisht në kundërshtim me njëri-tjetrin. Një njeri mund të jetë njëkohësisht mysliman, shqiptar, evropian, pjesëtar i një familjeje dhe pjesëtar i një shoqërie të caktuar.
Në këtë kuptim, duhet të dallojmë ndërmjet përkatësisë fetare dhe asaj kombëtare. Përkatësia fetare lidhet me besimin dhe zgjedhjen e njeriut, ndërsa përkatësia kombëtare zakonisht është e lidhur me prejardhjen, gjuhën, vendlindjen dhe rrethanat në të cilat njeriu lind e rritet.
Historia e hershme islame na ofron shembuj të qartë të bashkëjetesës së identiteteve të ndryshme brenda një bashkësie fetare. Bilali el-Habeshi, Suhejbi er-Rumiu dhe Selmani el-Farisi kishin prejardhje të ndryshme, por të gjithë ishin pjesë e bashkësisë së Pejgamberit a.s..
Kjo dëshmon se Islami nuk e kushtëzon vlerën dhe pozitën e njeriut me prejardhjen e tij etnike apo kombëtare.
Pejgamberi a.s., në Hytben Lamtumirëse, theksoi:
“O ju njerëz! Zoti juaj është një dhe babai juaj është një. Të gjithë jeni prej Ademit, ndërsa Ademi është nga dheu. Më i nderuari prej jush tek Allahu është më i devotshmi. Arabi nuk ka përparësi ndaj joarabit, përveçse me devotshmëri.”
Ky është një prej parimeve themelore të Islamit: përkatësia kombëtare nuk është kriter i epërsisë njerëzore. Vlera e njeriut përcaktohet nga devotshmëria dhe veprat e tij, jo nga kombësia.
3. Vëllazëria në dimensionet e saj të ndryshme
Kur flasim për vëllazërinë, duhet të kemi parasysh se ajo nuk kufizohet vetëm në përkatësinë fetare.
Në Islam ekziston vëllazëria në besim, por Kurani përdor termin vëlla edhe për lidhjet që burojnë nga origjina dhe përkatësia e përbashkët.
Allahu i Madhëruar thotë për Shuajbin:
“E në Medjen dërguam vëllain e tyre Shuajbin.” (Hud, 84).
Po kështu, për Salihun thotë:
“Edhe te Themudi dërguam vëllain e tyre Salihun.” (Hud, 61).
Këto shprehje tregojnë se Kurani e njeh edhe lidhjen e vëllazërisë që buron nga përkatësia e përbashkët njerëzore dhe shoqërore, edhe kur nuk ekziston i njëjti besim.
Madje, Islami i fton njerëzit që kanë bindje të ndryshme fetare të bashkëpunojnë rreth parimeve të përbashkëta.
Allahu thotë:
“Thuaj: O ithtarë të Librit, ejani te një fjalë e përbashkët ndërmjet nesh dhe jush: të mos adhurojmë askënd tjetër përveç Allahut dhe të mos i shoqërojmë Atij asgjë.” (Ali Imran, 64).
Kjo na mëson se dallimet në besim nuk e përjashtojnë mundësinë e komunikimit, respektit dhe bashkëpunimit për të mirën e përbashkët.
4. Elementet përbërëse të kombit në këndvështrimin islam
Kur flasim për kombin, zakonisht përmendim disa elemente themelore që e përbëjnë atë:
– Gjuha;
– Popullata dhe prejardhja;
– Territori;
– Tradita dhe kultura.
A janë këto elemente në kundërshtim me Islamin? Përgjigjja duhet kërkuar në mënyrën se si Kurani i trajton këto veçori të jetës njerëzore.
Gjuha
Allahu i Madhëruar thotë:
“Ndër argumentet e Tij janë krijimi i qiejve dhe i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja.” (Er-Rum, 22).
Pra, ndryshimi i gjuhëve është një prej shenjave të Allahut. Për këtë arsye, dashuria për gjuhën amtare, ruajtja dhe zhvillimi i saj nuk përbëjnë kundërshtim me besimin islam.
Popullata
Allahu thotë:
“O ju njerëz! Vërtet, Ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete. Më i ndershmi prej jush tek Allahu është më i devotshmi.” (El-Huxhurat, 13).
Ky ajet e pranon ekzistencën e popujve dhe fiseve, duke ua përcaktuar edhe qëllimin: njohjen e ndërsjellë, jo përçarjen dhe mburrjen me prejardhjen.
Territori
Lidhja e njeriut me vendlindjen dhe territorin ku është rritur është një ndjenjë e natyrshme. Jeta e Pejgamberit a.s. është dëshmia më e mirë për këtë. Kur ai u detyrua të largohej nga Meka për shkak të përndjekjes, ai u drejtua nga qyteti dhe tha: “Për Allahun, ti je toka më e mirë e Allahut dhe toka më e dashur e Allahut për mua. Sikur njerëzit e mi të mos më kishin dëbuar, unë nuk do të kisha largohesha kurrë.”. Ky hadith tregon qartë: dashuria për atdheun nuk është në kundërshtim me besimin fetar, Profeti vetë e ka shprehur këtë dashuri pa asnjë rezervë. Largimi ishte për shkak të shtypjes së padrejtë, jo sepse ai nuk e donte atdheun e tij. Largimi nga vendlindja për shkak të rrethanave dhe ruajtja e lidhjes shpirtërore me të nuk përjashtojnë njëra-tjetrën.
Tradita
Edhe traditat dhe zakonet janë pjesë e identitetit të popujve. E drejta zakonore mund të merret parasysh edhe në jurisprudencën islame, me kusht që të mos bjerë ndesh me parimet dhe dispozitat fetare.
Pra, Islami nuk kërkon zhdukjen e traditave kombëtare, por vendos kritere për vlerësimin e tyre.
5. Islami që e pranojmë dhe për të cilin thërrasim
Dr. Jusuf Kardavi, duke shpjeguar këtë çështje, shprehet:
“Islami në të cilin thërrasim nuk sheh asgjë të keqe që një mysliman ta dojë atdheun e tij dhe të jetë krenar për të, ta dojë popullin e tij dhe të jetë krenar me të, përderisa kjo nuk bie ndesh me dashurinë e tij për fenë dhe krenarinë e tij për të.”
Ky formulim përmbledh një qëndrim të rëndësishëm: dashuria për atdheun dhe kombin është e pranueshme përderisa nuk shndërrohet në një vlerë që e tejkalon drejtësinë dhe parimet fetare.
Myslimani mund të jetë krenar për kombin e tij, të ruajë gjuhën dhe kulturën, të kontribuojë për zhvillimin e vendit dhe të mbrojë të drejtat e popullit të tij, pa e konsideruar veten superior ndaj popujve të tjerë.
6. Nacionalizmi i papranueshëm dhe nacionalizmi i pranueshëm
Për të kuptuar drejt raportin ndërmjet Islamit dhe nacionalizmit, është e domosdoshme të bëjmë dallimin ndërmjet dy formave të tij.
Nacionalizmi i papranueshëm është ai që ndërtohet mbi bindjen se një komb është më i lartë dhe më i vlefshëm se kombet e tjera. Ai shfaqet përmes përçmimit, diskriminimit, shtypjes dhe mohimit të të drejtave të popujve të tjerë.
Historia ka treguar pasojat e rënda të nacionalizmit ekstrem: kolonializmin, imponimin e gjuhës dhe kulturës mbi popujt e tjerë, konfliktet ndërkombëtare, dy luftërat botërore, si dhe shkëmbimet e detyruara të popullsive dhe spastrimet etnike pas formimit të shteteve-kombe.
Ky lloj nacionalizmi bie ndesh me parimet islame të drejtësisë dhe barazisë njerëzore.
Ndërkaq, nacionalizmi i pranueshëm është ai që synon ta bëjë njeriun krenar për përkatësinë e tij kombëtare, gjuhësore, kulturore dhe gjeografike, pa e konsideruar veten superior ndaj popujve të tjerë dhe pa tentuar t’i shtypë, t’i nënçmojë apo t’i privojë ata nga të drejtat e tyre.
Allahu i Madhëruar thotë:
“O ju që keni besuar! Të mos tallet një popull me një popull tjetër, sepse mund të ndodhë që ata të jenë më të mirë se këta.” (El-Huxhurat, 11).
Ky parim e përjashton çdo formë të mendjemadhësisë kombëtare dhe të nënçmimit të popujve të tjerë.
7. Ne dhe nacionalizmi: përvoja shqiptare
Kur flasim për nacionalizmin dhe raportin e tij me Islamin, nuk mund të mos e përmendim përvojën historike shqiptare.
Rilindja Kombëtare shqiptare dëshmon për një kontribut të rëndësishëm të personaliteteve me formim dhe përkatësi fetare islame në zhvillimin e vetëdijes kombëtare.
Sami Frashëri, në veprën e tij “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e çdo të bëhet”, trajtoi çështjen e identitetit, gjuhës dhe të ardhmes së kombit shqiptar.
Hoxhë Hasan Tahsini ishte një prej figurave të rëndësishme të mendimit shqiptar dhe të përpjekjeve për vetëdijen kombëtare. Edhe Naim Frashëri, përmes veprave të tij, dha një kontribut të jashtëzakonshëm në kultivimin e gjuhës dhe ndjenjës kombëtare.
Kontribut të rëndësishëm dhanë edhe hoxhallarët shqiptarë, të cilët në periudha të ndryshme të historisë u angazhuan për gjuhën, lirinë dhe të drejtat kombëtare.
Mydërriz Ymer Prizreni, një prej figurave kryesore të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, përfaqëson një shembull të rëndësishëm të ndërthurjes së përgjegjësisë fetare me atë kombëtare.
Hoxhë Kadri Prishtina shprehte mirënjohjen ndaj Allahut për mundësinë që populli shqiptar të shkruante e të këndonte në gjuhën e vet amtare dhe të gëzonte lirinë e pavarësinë.
Hoxhë Jakup Asipi e shprehte lidhjen me flamurin kombëtar me një metaforë domethënëse:
“Flamuri kombëtar është këmisha që i bie tamam çdo shqiptari.”
Ndërsa Mulla Idriz Gjilani shprehte një mesazh të fuqishëm për bashkimin kombëtar:
“Kemi tri fe, por kemi vetëm një Atdhe të përbashkët, një gjak vëllazëror, një gjuhë, një diell e një Zot. Detyrë mbi detyra kemi bashkimin dhe mbrojtjen e Atdheut.”
Edhe thënia e njohur e Faik Konicës:
“Po të mos ishte feja islame, kombi shqiptar do të ishte shumë më i madh, por nuk do të ishte më shqiptar”,
është një reflektim mbi rolin historik që Islami ka pasur në formësimin e identitetit shqiptar.
Këto dëshmi historike tregojnë se identiteti fetar dhe ai kombëtar nuk kanë qenë domosdoshmërisht në kundërshtim. Përkundrazi, në përvoja të ndryshme historike, ato kanë bashkëjetuar dhe kanë kontribuar në ruajtjen e identitetit shqiptar.
Përfundim
Islami është fe universale, e cila e njeh diversitetin njerëzor dhe nuk kërkon uniformizimin e popujve. Ai e pranon ekzistencën e dallimeve gjuhësore, kulturore dhe kombëtare, duke vendosur si kriter themelor drejtësinë, devotshmërinë dhe respektimin e dinjitetit njerëzor.
Dashuria për kombin, gjuhën, kulturën dhe atdheun nuk është në vetvete në kundërshtim me Islamin. Ajo bëhet problematike vetëm kur shndërrohet në mendjemadhësi, diskriminim, urrejtje dhe padrejtësi ndaj të tjerëve.
Prandaj, myslimani mund të jetë besimtar i mirë dhe njëkohësisht ta dojë kombin e atdheun e tij. Ai mund të jetë krenar për identitetin e vet, pa e konsideruar atë më të vlefshëm se identitetet e popujve të tjerë.
Ajo që kërkohet është një ekuilibër i drejtë ndërmjet identitetit fetar dhe atij kombëtar, ku dashuria për njërin nuk shndërrohet në armiqësi ndaj tjetrit.
Ta duam kombin tonë, ta ruajmë gjuhën dhe kulturën tonë, ta vlerësojmë historinë tonë, por gjithmonë duke mbetur të drejtë ndaj të tjerëve.
Hoxhë Korab Hajraj