Islami po ndryshon jetën e të burgosurve: Më shumë se një e katërta e një milioni amerikanë janë konvertuar në Islam brenda burgjeve.

✍️- Imazhi në foto është nga një burg amerikan ku normat e konvertimit në Islam janë shumë të larta – aq të larta, në fakt, saqë në disa burgje në Arizona, një e treta e të burgosurve u konvertuan në Islam në të njëjtën kohë.
🌴- Numri i të burgosurve që u konvertuan në Islam në burgjet amerikane deri në vitin 2016 kaloi 250,000, duke përfaqësuar afërsisht 9% të popullsisë së burgjeve.
Sipas Qendrës Kërkimore Pew, shumica e të burgosurve që u konvertuan në Islam janë me ngjyrë, të ndjekur nga latino-amerikanë dhe më pas të bardhë. Rreth një e katërta e tyre po vuajnë dënime me burgim të mesëm ose të gjatë.
Pavarësisht kësaj, qendra pohon se Islami ndryshon ndjeshëm sjelljen e dhunshme të të burgosurve dhe se shumica, pas lirimit, nuk kthehen në burg, duke braktisur një jetë krimi dhe duke u riintegruar në shoqëri.
👉- A thua këto shifra a i lexojn Lëvizja për Rikthim🎚️,Lëvizja e Deçanit? Pse askund në botë nuk kemi konvertim nga Islami në krishterizëm? Pse gjithkund njerëzit konvertohen nga Krishterizmi në Islam?
👉- Lëvizja e Deçanit dhe për Rikthim 🎚️ja kanë humbë autoritetin katolikëve! Kanë futur përçarje dhe urrejtje në mes komuniteteve.Kisha katolike me heshtjen e saj e ka humbë simpatinë dhe autoritetin e saj para shqiptarëve në Kosovë, Shqipëri dhe diasporë. Lëvizjet e Katolikëve gjithnjë e më shumë po shkëputen nga rrënjet e tyre nga shqiptarët duke u afruar me ortodoksët sllavë.
Prof. ass. dr. Musa Vila