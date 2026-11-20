Ministri i Brendshëm i Italisë, Matteo Piantedosi, tha të enjten se kërcënimet për bomba ndaj mijëra shkollave në të gjithë vendin kishin për qëllim destabilizimin e institucioneve publike, por nuk paraqisnin ndonjë rrezik konkret për sigurinë, transmeton Anadolu.
Duke folur në Dhomën e Deputetëve, Piantedosi tha se nuk kishte pasur asnjë rrezik real për nxënësit apo personelin shkollor pas email-eve kërcënuese të dërguara në institucionet arsimore duke filluar nga 11 nëntori, raportoi agjencia e lajmeve ANSA.
“Nuk ka pasur kurrë ndonjë rrezik real apo kërcënim konkret për sigurinë e fëmijëve tanë”, tha Piantedosi.
Ai i cilësoi incidentet si përpjekje për të krijuar kaos dhe për të dëmtuar reputacionin e institucioneve shtetërore.
Megjithatë, ministri Piantedosi paralajmëroi se kërcënimet nuk duhen nënvlerësuar, duke thënë se është ende herët për të identifikuar autorë të caktuar armiqësorë apo grupe të organizuara përgjegjëse për to.
– Mijëra shkolla në shënjestër
Më shumë se 6.000 institucione arsimore morën email-e kërcënuese më 11 nëntor, duke shkaktuar 2.455 evakuime, tha Piantedosi.
Një ditë më vonë, më 12 nëntor, 3.778 institucione të tjera morën mesazhe të ngjashme, duke çuar në 77 evakuime.
Më 16 nëntor, email-e kërcënuese u dërguan në afro 7.500 institucione, por u raportua vetëm një evakuim.
Ministri tha se numri i evakuimeve kishte rënë me më shumë se 99,9 për qind krahasuar me incidentin e parë.
– Sulme kibernetike ndaj shitësve të produkteve ushqimore
Piantedosi hodhi poshtë gjithashtu raportimet për vjedhjen e të dhënave nga Drejtoria e Hetimeve Antimafia e Italisë, duke thënë se asnjë informacion konfidencial apo hetimor nuk ishte komprometuar.
Duke iu referuar incidenteve të veçanta kibernetike që përfshinin kompani të mëdha të shitjes së produkteve ushqimore, ai tha se një sulm i organizuar kibernetik kishte shënjestruar sistemet e ftohjes që përdoren në shpërndarjen e ushqimeve.
Sipas tij, sulmi preku disa dhjetëra dyqane në Itali, ku programet kompjuterike të projektuara për mbrojtjen e produkteve nuk ofronin siguri të mjaftueshme.
Piantedosi shtoi se autoritetet po shqyrtonin masa për të forcuar qëndrueshmërinë e infrastrukturës jetike, veçanërisht në sektorin e shëndetësisë.
Ai bëri thirrje për një përgjigje të koordinuar evropiane, duke theksuar se kërcënimet që kapërcejnë kufijtë kombëtarë nuk mund të trajtohen vetëm nga shtetet individualisht.