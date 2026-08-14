Italia po monitoron situatën në qytetin palestinez Qusra të rrethuar nga Izraeli, ku ndodhen edhe 5 italianë

Italia po monitoron nga afër situatën në qytetin Qusra në Bregut Perëndimor të pushtuar, i cili është nën rrethim nga pushtuesit izraelitë për pesë ditë radhazi, ndërsa pesë italianë u raportuan gjithashtu të rrethuar, njoftoi sot agjencia e lajmeve ANSA, transmeton Anadolu.
Ministria e Jashtme italiane konfirmoi se pesë shtetas italianë ndodhen në Qusra, e cila është e rrethuar nga kolonët izraelitë. Ministria ripohoi se po ndjek nga afër situatën.
Pesë italianët, katër gra dhe një burrë, thuhet se janë brenda shtëpive të izoluara.
Ministria është në koordinim me konsullatën e tyre në Kuds dhe ambasadën në Tel Aviv si dhe njësinë e saj të krizës.
Sulmet nga okupuesit izraelitë kundër palestinezëve dhe pronës së tyre janë intensifikuar në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që kur Izraeli filloi luftën në Rripin e Gazës në tetor 2023, duke nxitur paralajmërime palestineze dhe ndërkombëtare për konfiskimin në rritje të tokave dhe shtëpive dhe zhvendosjen e banorëve.