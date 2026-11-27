Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, akuzoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy se nuk po e thotë të vërtetën lidhur me koordinimin e sulmeve në Libi, duke thënë se aleatët nuk ishin njoftuar paraprakisht, raporton Anadolu.
“Nuk ka pasur kurrë asnjë koordinim. Edhe ministri i Jashtëm (i Ukrainës), Andrii Sybiha, e ka thënë këtë, duke deklaruar se do ta diskutojnë të ardhmen me aleatët e tyre”, u tha Tajani gazetarëve.
Deklarata e tij erdhi si përgjigje ndaj një interviste që Zelenskyy i dha BBC-së, të publikuar të premten, në të cilën ai tha se Ukraina kishte koordinuar sulmet ndaj anijeve ruse me vendet, ujërat territoriale ose infrastruktura e të cilave ishin përfshirë.
Tajani kundërshtoi pretendimin e presidentit ukrainas, duke thënë se “asnjëri prej nesh” nuk ishte njoftuar për operacionet.
Ai shtoi se askush nuk dinte asgjë për atë që forcat ukrainase po bënin në Libi.
“Prandaj, ajo që tha Zelenskyy nuk është e vërtetë”, tha Tajani.
Të martën, ministri i Jashtëm italian shprehu shqetësim lidhur me operacionet e fundit ushtarake në Libinë lindore, për të cilat përgjegjësinë e mori Ukraina.
Ai theksoi rëndësinë e parandalimit të përhapjes së luftës mes Rusisë dhe Ukrainës në Mesdhe.
Një anije luftarake ruse, e ankoruar në bazën detare të Bengazit, u godit nga dronë detarë para agimit të së dielës, duke lënë dhjetë persona të plagosur.
Një sulm tjetër shënjestroi një anije mallrash në brigjet e Bengazit më vonë gjatë së njëjtës ditë.
Të hënën, Zelenskyy tha se Kievi qëndronte pas operacioneve, duke deklaruar se forcat ukrainase kishin fundosur korvetën ruse “Merkury”.
Ai tha gjithashtu se forcat ukrainase kishin goditur anijen e mallrave “MV Angara”, për të cilën pretendoi se Moska e përdorte për transportimin e armëve.
Qeveria me bazë në Libinë lindore paraqiti një ankesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-së, duke kërkuar një hetim ndërkombëtar për sulmet.
Edhe Qeveria e Unitetit Kombëtar me bazë në Tripoli dënoi sulmet dhe kërkoi shpjegime nga Ukraina.
Ajo kundërshtoi përdorimin e territorit dhe ujërave libiane për operacione ushtarake të huaja.