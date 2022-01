Izrael – Naftali Bennett: Takimi Gantz-Abas nuk kishte përmbajtje politike

Gazeta “Israel Hayom” citon Kryeministrin Naftali Bennett të ketë thënë në një konferencë për shtyp se nuk ka në plan të takohet personalisht me Mahmoud Abbasin për arsye të ndryshme, të cilat i ka shpjeguar edhe më parë.

“Gantz bisedoi me mua përpara se të takohej me Abbasin dhe unë nuk konstatova ndonjë pengesë në këtë drejtim”, u shpreh ai duke nënvizuar se takimi ishte zhvilluar me dijeninë dhe pëlqimin e tij.

Bennett potencoi gjithashtu se takimi Abbas-Gantz nuk përmbante diskurs politik, por kishte të bënte me sigurinë dhe ekonominë.

Takimi në fjalë u mbajt në shtëpinë e ministrit Gantz në Rosh Haayin, pranë Tel-Avivit, më 28 dhjetor.

Në një deklaratë me shkrim nga Zyra e Shtypit e Ministrisë së Mbrojtjes së Izraelit lidhur me këtë çështje thuhet se gjatë takimit, i cili zgjati afërsisht dy orë e gjysmë, u diskutuan çështje të ndryshme si në fushën e sigurisë ashtu edhe në atë civile. /trt