Izraeli anulon namazin e xhumasë në Xhaminë Al-Aksa për shkak të konfliktit me Iranin

Autoritetet izraelite kanë anuluar faljen e namazit të xhumasë në Xhaminë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar, duke njoftuar se vendimi lidhet me përshkallëzimin e konfliktit me Iranin.
Administrata Civile e Izraelit bëri të ditur se xhamia do të mbyllet për besimtarët dhe vizitorët e të gjitha feve gjatë së premtes. Vendimi u njoftua nga shefi i Administratës Civile, gjeneral brigade Hisham Ibrahim, i cili tha se masa është marrë pas sulmeve hakmarrëse të Iranit ndaj Izraelit dhe rajonit.
Sipas autoriteteve, të gjitha vendet e shenjta në Qytetin e Vjetër të Jerusalemit do të mbeten të mbyllura përkohësisht. Kjo përfshin edhe Murin Perëndimor, kompleksin e Malit të Tempullit dhe Kishën e Varrit të Shenjtë.
Mbyllja e Al-Aksasë vjen në një kohë kur tensionet janë rritur ndjeshëm në rajon pas ofensivës ushtarake të ndërmarrë nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kundër Iranit. Konflikti është shoqëruar edhe me sulme hakmarrëse me raketa nga Irani.
Sipas raportimeve, deri tani sulmet iraniane kanë shkaktuar të paktën 10 viktima në Izrael, ndërsa nga sulmet e Izraelit dhe SHBA-së në Iran raportohet për mbi 1,200 të vrarë. /mesazhi