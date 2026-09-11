Izraeli bombardon një shkollë dhe shkatërron tunele në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes kornizë

Ushtria izraelite kreu një seri shpërthimesh dhe bombardimesh në jug të Libanit të premten herët, përfshirë shembjen e një pjese të një shkolle, pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Përshkallëzimi vjen ndërsa fushata zgjedhore në Izrael po intensifikohet, me kryeministrin Benjamin Netanyahu që synon të mobilizojë dhe bashkojë bllokun e tij të djathtë përpara zgjedhjeve të 27 tetorit.
“Forcat izraelite hodhën në erë pjesën më të madhe të shkollës publike në vendbanimin Mansouri në rrethin e Tirit, duke lënë në këmbë vetëm një pjesë të vogël të ndërtesës”, njoftoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA).
Avionët izraelitë kryen gjithashtu një sulm në Mansouri në të njëjtën kohë me shpërthimin e fuqishëm në shkollë, shtoi agjencia.
Në agim, ushtria izraelite shpërtheu eksplozivë në kodrën Baraachit në rrethin Bint Jbeil, në të njëjtën kohë me bombardimet e artilerisë që shënjestruan Wadi al-Hujair.
Të enjten në mbrëmje, ushtria izraelite shkaktoi një shpërthim të fuqishëm në lartësitë Ali al-Taher, duke shkaktuar dridhje të tokës. Ajo pretendoi se shpërthimi kishte shënjestruar një rrjet tunelesh dhe infrastrukturën e Hezbollahut që shtrihej për më shumë se 1,2 milje (2 kilometra).
Korrespondenti ushtarak i Radio Ushtrisë izraelite, Doron Kadosh, tha se forcat izraelite që kishin hyrë në lartësitë Ali al-Taher ishin tërhequr dhe ishin pozicionuar pas vijave të frontit në zonën e Kalasë Beaufort.
Në një postim të premten në X, platformën amerikane të mediave sociale, Kadosh pretendoi se ushtria izraelite u kishte dhënë luftëtarëve në zonë mundësinë të dorëzoheshin, por ata refuzuan dhe se rreth 50 luftëtarë u vranë ndërsa forcat izraelite përgatiteshin të tërhiqeshin dhe ta kontrollonin nga distanca kodrën.
Ai pretendoi gjithashtu se forcat izraelite kishin interceptuar dërgesa furnizimesh që Hezbollahu kishte tentuar t’ua dërgonte luftëtarëve me dronë.
Kadosh tha se ushtria izraelite i shkatërroi tunelet duke përdorur 1.100 tonë eksplozivë.
Ai citoi një oficer të lartë izraelit që drejtoi operacionin, pa e identifikuar me emër, të ketë thënë se ishte “një nga operacionet më komplekse të kryera nga ushtria vitet e fundit”.
Të enjten, Netanyahu pretendoi se Izraeli kishte shkatërruar atë që e përshkroi si “objektin më të madh iranian jashtë Iranit”, duke iu referuar tuneleve të Ali al-Taherit.
Kodra Ali al-Taher ndodhet mes vendbanimeve Kfar Tibnit dhe Nabatieh al-Fawqa, në veri të lumit Litani. Ajo ngrihet rreth 600 metra mbi nivelin e detit, duke i dhënë rëndësi strategjike pasi mbikëqyr zona të gjera të jugut të Libanit.
Sulmet izraelite ndaj jugut të Libanit kanë vazhduar pavarësisht “formulës kornizë” të nënshkruar nga Bejruti dhe Tel Avivi më 26 qershor, e cila parashikon një tërheqje graduale izraelite nga territoret e pushtuara në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze në ato zona.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera që nga lufta e viteve 2023-2024, ndërsa vazhdon të zgjerojë praninë e tij brenda territorit libanez gjatë ofensivës së tij në vazhdim.