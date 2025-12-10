Izraeli dhe Bolivia rinovojnë marrëdhëniet diplomatike pas 2 vitesh pezullim për shkak të luftës në Gaza

Izraeli dhe Bolivia rinovuan marrëdhëniet diplomatike pas dy vitesh ndërprerjeje për shkak të luftës në Gaza, tha sot në një deklaratë Ministria e Jashtme izraelite, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar dhe homologu i tij bolivian Fernando Aramayo nënshkruan të martën një deklaratë të përbashkët në Washington për të rivendosur zyrtarisht marrëdhëniet diplomatike.
“Ambasadorët do të emërohen në të ardhmen e afërt”, tha Saar.
Javën e kaluar, Bolivia njoftoi heqjen e kërkesave për viza për shtetasit amerikanë dhe izraelitë.
Lëvizjet e fundit erdhën pasi Rodrigo Paz i qendrës së djathtë të Bolivisë mori detyrën presidenciale në nëntor, duke i dhënë fund gati dy dekadave të sundimit të krahut të majtë në vend.
Bolivia i ndërpreu marrëdhëniet diplomatike me Tel Avivin në vitin 2009 në përgjigje të operacioneve ushtarake izraelite në Gaza në vitet 2008-2009.
Disa vende të Amerikës Latine, përfshirë Kolumbinë, Brazilin, Kilin, Kubën, Belizen dhe Nikaraguan, i ndërprenë lidhjet me Izraelin në nivele të ndryshme diplomatike, ekonomike dhe ushtarake në shenjë proteste ndaj luftës së tij gjenocidale në Gaza.
Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka vrarë mbi 70 mijë palestinezë në Rripin e Gazës, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në sulmet brutale që e lanë enklavën në rrënoja.