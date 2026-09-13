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Izraeli dhe Libani rikthehen në tryezën e bisedimeve, takim në Romë për marrëveshjen e sigurisë të ndërmjetësuar nga SHBA

Përfaqësuesit e Izraelit dhe Libanit do të takohen në Romë në tetor për të diskutuar një marrëveshje sigurie të ndërmjetësuar nga SHBA-ja që synon të lehtësojë armiqësitë përgjatë kufirit. Kështu njoftoi një zyrtar i Departamentit të Shtetit për Reuters.

“Zbatimi i vazhdueshëm i marrëveshjes mbetet i vetmi mekanizëm i zbatueshëm për të rivendosur sovranitetin e Libanit dhe sigurinë e Izraelit”, tha zyrtari, duke shtuar se ambasadorët libanezë dhe izraelitë do të takohen në Uashington javën e ardhshme.

Raundi i shtatë i negociatave në kryeqytetin italian përfundoi në gusht pa një përparim në çështjet kryesore territoriale. Hezbollahu dhe Izraeli u rikthyen në luftë më 2 mars në mes të konfliktit më të gjerë rajonal.

Ushtria izraelite po pushton atë që e përshkruan si një “zonë tampon” rreth 10 km në Liban përgjatë gjithë gjatësisë së kufirit izraelit. Zyrtarët izraelitë thonë se zona është e nevojshme për të mbrojtur komunitetet veriore të Izraelit nga sulmet e nisura nga Hezbollahu.

Më shumë se 4,300 njerëz janë vrarë nga sulmet izraelite në Liban që nga marsi, sipas ministrisë së shëndetësisë të Libanit.

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