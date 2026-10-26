Izraeli do të angazhojë 22 mijë policë mes frikës nga trazirat pas zgjedhjeve

Izraeli po përgatitet të angazhojë 22 mijë policë për zgjedhjet e përgjithshme të së martës, mes frikës nga trazira të mundshme pas shpalljes së rezultateve, transmeton Anadolu.
Ky numër përfaqëson një rritje prej rreth 5.000 policësh krahasuar me zgjedhjet e vitit 2022, raportoi transmetuesi privat izraelit i24NEWS, duke cituar një zyrtar të lartë të policisë, emri i të cilit nuk u bë i ditur.
Përgatitjet po zhvillohen në një kohë kur raportimet tregojnë se gara është e ngushtë mes bllokut të kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe opozitës izraelite ndërsa ekzistojnë shqetësime se mosmarrëveshjet rreth rezultateve mund të shkaktojnë trazira.
“Dita pas zgjedhjeve nuk është më pak e rrezikshme se vetë dita e zgjedhjeve”, i tha zyrtari transmetuesit. Ai tha se përgatitjet kishin nisur para tre muajsh dhe përfshinin plane emergjente për incidente të mundshme pas publikimit të sondazheve në dalje të qendrave të votimit, shpalljes së rezultateve dhe gjatë ditëve në vijim.
Policia po përgatitet gjithashtu për sulme të mundshme të sigurisë dhe trazira publike. “Dita e zgjedhjeve është e ndjeshme, por dita pas saj nuk është më pak e ndjeshme”, tha zyrtari duke shtuar se pritej që vetë procesi i votimit të zhvillohej relativisht qetë.
Zyrtari tha se policia po përgatitet për mundësinë që rezultatet e zgjedhjeve t’i shtyjnë njerëzit të dalin në rrugë ndërsa masa sigurie janë planifikuar edhe për aktivitetet e organizuara nga partitë politike.