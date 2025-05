Izraeli do të bllokojë vizitën e një delegacioni ministrash të udhëhequr nga Arabia Saudite në Bregun Perëndimor

Qeveria izraelite ka vendosur të ndalojë një vizitë të rrallë të një delegacioni ministrash të jashtëm nga kryesisht vende arabe në Bregun Perëndimor të pushtuar, sipas mediave izraelite.

Ministrat e Jashtëm të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Egjiptit, Jordanisë, Katarit dhe Turqisë planifikonin të takoheshin të dielën me udhëheqësit e Autoritetit Palestinez në Ramallah.

Qëllimi i takimit ishte promovimi i themelimit të një shteti palestinez, veçanërisht me planet e Arabisë Saudite dhe Francës për një konferencë në OKB muajin e ardhshëm që synon avancimin e zgjidhjes me dy shtete.

Por faqet e lajmeve Walla dhe The Times of Israel citojnë burime izraelite të panjohura që thonë se vizita do të bllokohet, në kuadër të përpjekjeve të Izraelit për të kundërshtuar zgjidhjen ndërkombëtare me dy shtete.