Izraeli do të rihapë pjesërisht pikën kufitare Rafah pas përfundimit të kërkimit për trupin e pengut

Izraeli ka njoftuar se do të lejojë një rihapje të kufizuar të pikës kufitare Rafah mes Gazës dhe Egjiptit, pasi të përfundojë operacioni për gjetjen e trupit të pengut të fundit izraelit që ndodhet ende në territorin palestinez.
Në një deklaratë të lëshuar të dielën vonë, zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu tha se kalimi në Rafah do të hapet vetëm për lëvizjen e personave dhe në mënyrë të kufizuar. Vendimi vjen ndërsa palestinezët në Gaza raportojnë për të paktën tre persona të vrarë në sulme izraelite gjatë së dielës.
Sipas deklaratës, rihapja e Rafahut kushtëzohet me kthimin e të gjithë pengjeve të gjallë dhe me “përpjekje maksimale” nga ana e Hamasit për të gjetur dhe dorëzuar trupat e pengjeve të vrarë. Të gjithë trupat janë kthyer, përveç atij të oficerit të policisë Ran Gvili.
Ushtria izraelite tha se po kërkon në një varrezë në veri të Gazës, pranë zonës së kontrolluar nga Izraeli, duke u bazuar në disa pista inteligjence. Ndërkohë, Hamasi deklaroi se kishte dhënë me “transparencë të plotë” vendndodhjen e trupit dhe se kishte përmbushur të gjitha detyrimet sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Pika kufitare Rafah është praktikisht e vetmja rrugë hyrje-dalje për më shumë se dy milionë banorë të Gazës. Ana palestineze e kësaj pike ndodhet nën kontrollin ushtarak izraelit që nga viti 2024.
Edhe pse plani amerikan për armëpushim parashikonte hapjen e plotë të Rafahut në të dy drejtimet, Izraeli ka sqaruar se rihapja do të jetë vetëm për kalim këmbësorësh dhe nën kontroll të plotë izraelit. Analistët kanë shprehur shqetësime se kjo mund të çojë në largimin e palestinezëve nga Gaza dhe nuk do të ndihmojë në futjen e ndihmave humanitare, të cilat mbeten të bllokuara në Egjipt.
Ndërkohë, sulmet izraelite në Gaza kanë vazhduar. Sipas burimeve shëndetësore, të paktën tre palestinezë u vranë të dielën në incidente të ndara në Gaza City dhe Khan Younis, ndërsa disa të tjerë u plagosën.
Që nga fillimi i armëpushimit në tetor, mbi 480 palestinezë janë vrarë në Gaza nga sulmet izraelite. Gjatë dy viteve të luftës, numri i të vrarëve palestinezë ka kaluar 71 mijë, ndërsa mbi 170 mijë të tjerë janë plagosur. /mesazhi