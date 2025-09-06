Izraeli do të zgjerojë ofensivën tokësore në Qytetin e Gazës, u kërkon banorëve të shkojnë drejt jugut

Ushtria izraelite lëshoi sot një paralajmërim evakuimi për banorët e Qytetit të Gazës përpara se të zgjerojë ofensivën e saj tokësore në qytet, transmeton Anadolu.
Një deklaratë ushtarake tha se ushtria izraelite e caktoi zonën Al-Mawasi të Khan Younis në Gazën jugore si “zonë humanitare” dhe rrugën al-Rashid si “korridor humanitar”, përpara “zgjerimit të ofensivës tokësore në Qytetin e Gazës” në kuadër të operacionit “Karrocat e Gideonit II”.
Ushtria u bëri thirrje banorëve të Gazës të “shfrytëzojnë mundësinë për t’u zhvendosur në zonën humanitare herët”, e cila është një zonë shumë e mbipopulluar, me dhjetëra mijëra palestinezë të zhvendosur që jetojnë në kushte të tmerrshme humanitare.
Ushtria izraelite e ka bombarduar Al-Mawasin disa herë gjatë luftës dhe ka vrarë qindra civilë që strehoheshin atje, pavarësisht se e kishte etiketuar atë si “zonë të sigurt” më parë.
Të mërkurën, ushtria izraelite njoftoi zyrtarisht një fazë të re të sulmit “Karrocat e Gideonit 2”, me qëllimin e deklaruar për të pushtuar gjithë qytetin.
Më 8 gusht, Kabineti i Sigurisë i Izraelit miratoi një plan nga kryeministri Benjamin Netanyahu për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës, duke filluar nga Qyteti i Gazës. Plani përfshin zhvendosjen e rreth 1 milion palestinezëve drejt jugut, rrethimin e qytetit dhe pushtimin e tij pas sulmeve intensive.
Gjenocidi në Gaza hyri në ditën e 700-të të premten, me Izraelin që ka vrarë të paktën 64.300 palestinezë. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.