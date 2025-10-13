Izraeli fillon lirimin e të burgosurve palestinezë sipas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

 Izraeli filloi të lirojë të burgosurit palestinezë sipas marrëveshjes për armëpushim në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Zyra e medias për të burgosurit e drejtuar nga Hamasi tha se autobusët që transportonin të burgosur të liruar u nisën nga burgu “Ofer”, në perëndim të Ramallahut, në vendbanimin Beitunia në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Autobusët që transportonin të burgosur të liruar u nisën gjithashtu nga burgu “Negev” në Izraelin jugor në rrugën e tyre drejt Rripit të Gazës, tha zyra.

Lirimet erdhën pasi Hamasi dorëzoi 20 pengje izraelite të gjallë sipas fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.

