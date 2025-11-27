Izraeli goditi Libanin me gati 700 sulme ajrore që nga armëpushimi

Izraeli kreu 669 sulme ajrore në Liban që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në nëntor 2024, me një mesatare prej dy sulmesh në ditë, tha sot Instituti izraelit i Sigurisë, transmeton Anadolu.
Një armëpushim u arrit midis Tel Avivit dhe Bejrutit më 27 nëntor 2024, pas më shumë se një viti sulmesh në sfondin e luftës në Gaza. Mbi 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 të tjerë u plagosën në sulme. Sipas armëpushimit, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor këtë janar, por në vend të kësaj u tërhoq vetëm pjesërisht dhe vazhdon të mbajë prani ushtarake në pesë pika kufitare.
Në një raport, Qendra e Kërkimit dhe Edukimit “Alma” zbuloi se 699 sulme ajrore u nisën nga ushtria izraelite në të gjithë Libanin gjatë vitit të kaluar me pretendimet se kishin synuar infrastrukturën e Hezbollahut.
Sipas raportit, 47 për qind e sulmeve ajrore goditën në jug të lumit Litani dhe 38.4 për qind në veri të tij. Rajoni Bekaa në Libanin lindor u shënjestrua nga 13 për qind e sulmeve ndërsa 1.6 për qind e mbetur, që korrespondon me 11 sulme, goditën kryeqytetin Bejrutin dhe zonat përreth tij.
Shumica e sulmeve ndodhën në muajt e parë të armëpushimit, me një mesatare prej 51 sulmesh në muaj. Instituti izraelit zbulon se dhjetori 2024 dhe marsi 2025 regjistruan numrin më të lartë të sulmeve ajrore. Raporti pohon se 218 operativë të Hezbollahut janë vrarë në sulmet izraelite.
Të dielën, komandanti i lartë i Hezbollahut, Haitham Ali Tabatabai, u vra në një sulm ajror izraelit në Bejrut. “Në këtë fazë, nuk është identifikuar asnjë prani ose aktivitet i përhershëm, i vazhdueshëm ose domethënës i Hezbollahut përgjatë vijës së kontaktit”, tha raporti.