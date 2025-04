Izraeli heq tarifat ndaj SHBA

Izraeli ka hequr tarifat e mbetura për të gjitha importet nga Shtetet e Bashkuara, para se Donald Trump të zbulojë planin e tij të tarifave reciproke që pritet të godasë partnerët tregtarë amerikan.

Shtetet e Bashkuara janë partneri më i madh tregtar dhe aleati më i afërt i Izraelit, me tregti dypalëshe me vlerë 34 miliardë dollarë në vitin 2024.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se heqja e tarifave për mallrat amerikane do të ulë kostot e jetesës dhe do të sjellë përfitime për ekonominë e qytetarët e Izraelit. Veç kësaj ajo do të forcojë edhe lidhjet mes dy vendeve.

Izraeli dhe SHBA nënshkruan një marrëveshje të tregtisë së lirë në vitin 1985 dhe rreth 98% e mallrave nga Shtetet e Bashkuara tani janë pa taksa.

Sipas marrëveshjes, SHBA dhe Izraeli zbatuan reduktime tarifore në faza, duke çuar përfundimisht në eliminimin pothuajse të plotë të detyrimeve për mallrat e prodhuara në vitin 1995.

Megjithatë, marrëveshja i lejon SHBA-së dhe Izraelit të mbajnë disa kufizime importi dhe tarifash, si kufizimet sasiore dhe tarifat për ruajtjen e prodhimit bujqësor, kryesisht sigurinë ushqimore.

Ministria e financave vuri në dukje se mbledhja e tarifave nga importet e SHBA – kryesisht në sektorin bujqësor – është në rreth 11.3 milionë dollarë në vit.

Lista e kufizuar e produkteve bujqësore që i nënshtrohen mbrojtjes tarifore të importit përfshin mollët, dardhat, hurmat, bajamet, misrin e përpunuar dhe perimet e ngrira, sipas Ministrisë së Bujqësisë. /abcnews