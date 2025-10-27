Izraeli i jep fund gjendjes së jashtëzakonshme në jug për herë të parë që nga tetori 2023

Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, shpalli fundin e situatës së jashtëzakonshme në Izraelin jugor, për herë të parë që nga tetori i vitit 2023, transmeton Anadolu.
“Kam vendosur të miratoj rekomandimin e ushtrisë izraelite dhe të heq, për herë të parë që nga 7 tetori, situatën e veçantë në frontin e brendshëm”, tha Katz në një deklaratë.
Sipas faqes së lajmeve “The Times of Israel”, urdhri i “situatës së veçantë” do të skadojë të martën, për herë të parë që kur Izraeli nisi luftën në Gaza në tetor 2023.
Ofensiva izraelite në Gaza ka vrarë më shumë se 68.500 njerëz, kryesisht gra, dhe ka plagosur mbi 170.000 të tjerë.
Urdhri i “situatës së veçantë” i ka lejuar ushtrisë të kufizojë tubimet dhe të mbyllë zonat.
Lufta izraelite në Gaza u ndal kur faza e parë e një marrëveshjeje armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor, sipas planit 20-pikësh të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani p