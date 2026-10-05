Izraeli i ndalon hyrjen në vend liderit të Partisë së Gjelbër britanike pas mocionit se “sionizmi është racizëm”

Izraeli vendosi të dielën t’i ndalojë hyrjen në vend liderit të Partisë së Gjelbër të Anglisë dhe Uellsit, pasi partia e tij miratoi një politikë që e cilëson sionizmin si një formë racizmi, transmeton Anadolu.
Ministri i Jashtëm izraelit, Gideon Sa’ar urdhëroi ndalimin e hyrjes së Zack Polanskit në koordinim me autoritetet përkatëse izraelite, njoftoi Ministria e Jashtme.
Të dielën, anëtarët e Partisë së Gjelbër miratuan mocionin gjatë konferencës së tyre në Brighton, duke e bërë kundërshtimin ndaj sionizmit pjesë të politikës zyrtare të partisë.
Mocioni e përshkruan sionizmin si një ideologji raciste dhe mbështet krijimin e një shteti të vetëm demokratik palestinez në të gjithë Palestinën historike, me të drejta të barabarta për të gjithë.
Ministria e Jashtme e Izraelit akuzoi partinë se legjitimon rezistencën e armatosur kundër Izraelit dhe mohon të drejtën e vetëvendosjes së hebrenjve, duke thënë se kjo politikë përbën antisemitizëm sipas përkufizimit të Aleancës Ndërkombëtare për Përkujtimin e Holokaustit.
Ministria akuzoi të Gjelbrit se janë shndërruar në “mbështetës të terrorizmit” dhe u bëri thirrje partive politike britanike, përfshirë Partinë Laburiste në pushtet, ta kundërshtojnë mocionin.
Partia e Gjelbër hodhi poshtë çdo barazim mes antisionizmit dhe antisemitizmit, duke e përshkruar sionizmin si një projekt politik etnonacionalist.
Partia ka riafirmuar mbështetjen e saj për vetëvendosjen e palestinezëve, të drejtën e kthimit dhe një embargo të plotë të armëve ndaj Izraelit.