Izraeli identifikon trupin e kthyer nga Hamasi si atë të pengut tajlandez Sudthisak Rinthalak

Autoritetet izraelite kanë konfirmuar të enjten se trupi i dorëzuar një ditë më parë nga Hamasi i përket punëtorit bujqësor tajlandez Sudthisak Rinthalak.

Trupi i Rinthalak u nxor nga Gaza nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe më pas iu dorëzua ushtrisë izraelite për ekzaminime mjekoligjore.

Ndërkohë, trupi i oficerit të policisë izraelite Ran Gvili — pengu i fundit, i gjallë ose i vdekur, që ende nuk është kthyer — mbetet në Gaza.

Kthimi i trupave të fundit është një nga kushtet kryesore të fazës së parë të planit të armëpushimit të prezantuar nga presidenti Donald Trump, ndërsa shkëmbimet vazhdojnë nën një armëpushim të brishtë. /mesazhi

