“Izraeli jep dritën jeshile për zgjerimin e ardhshëm të zonave të vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor”

Autoritetet izraelite kanë miratuar 18 “zona ndikimi” të reja për vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i hapur rrugën zgjerimit të ardhshëm të vendbanimeve kolone, tha të martën Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Kolonizimit dhe Murit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, komisioni tha se urdhrat e nënshkruar më 25 gusht nga kreu i Komandës Qendrore të Ushtrisë izraelite, Avi Bluth, miratuan 18 zona të reja dhe të ndryshuara të vendbanimeve kolone në gjithë Bregun Perëndimor. Zonat janë përgatitur nga Administrata Izraelite e Vendbanimeve Kolone dhe Administrata Civile.
Paketa përfshin “zona ndikimi” për vendbanime të reja të paligjshme të miratuara nga kabineti izraelit i sigurisë – zona të destinuara për shndërrimin e pikave ekzistuese të vendbanimeve kolone në vendbanime të pavarura, si dhe për zgjerimin e vendbanimeve ekzistuese dhe këshillave të tyre, tha komisioni.
– Zgjerimi i vendbanimeve të paligjshme
Komisioni tha se një “zonë ndikimi” e një vendbanimi kolon përcakton hapësirën gjeografike brenda së cilës një vendbanim i paligjshëm ushtron kompetenca administrative dhe komunale. Vetë përcaktimi i zonës nuk sjell automatikisht shpronësimin e tokës apo dhënien e lejeve të menjëhershme për ndërtim.
Megjithatë, zonat ofrojnë një kuadër administrativ dhe planifikues për zgjerimin e ardhshëm përmes hartimit të planeve, ndërtimit të rrugëve, zhvillimit të infrastrukturës, alokimit të buxheteve dhe shpalljes së tenderëve për ndërtim, thuhet në deklaratë.
Komisioni paralajmëroi se përfshirja e tokave palestineze në pronësi private në “zonat e ndikimit” të vendbanimeve të paligjshme, ndonëse nuk e transferon automatikisht pronësinë, e vendos tokën nën presion planifikues dhe administrativ dhe mund të kufizojë ndërtimin, bujqësinë dhe qasjen në të.
Sipas tij, kjo mund t’u hapë gjithashtu rrugën masave të tjera, përfshirë përcaktimin e tokave të shpronësuara si “tokë shtetërore”.
– Vendbanime të reja të paligjshme
Sipas komisionit, paketa përfshin “zona ndikimi” për vendbanime të reja të paligjshme, përfshirë Sha-Nur East, Shira, Elisha dhe Tzuri.
Ajo përfshin gjithashtu plane për shndërrimin e pikave ekzistuese të vendbanimeve kolone, përfshirë Dia, Misuot Har, Givat Adulam dhe Pnei Kedem, në njësi më të pavarura, si dhe zgjerimin e vendbanimeve ekzistuese, si Efrat, Oranit dhe Karnei Shomron.
Ndër ndryshimet kryesore, komisioni përmendi zgjerimin drejt veriut të “zonës së ndikimit” të Oranitit përtej gjurmës së barrierës izraelite të ndarjes, si dhe zgjerimin e “zonës së ndikimit” të Efratit drejt Khirbet al-Nahla, e njohur në Izrael si Givat HaMatos ose “E2”.
“Zona e ndikimit” e Karnei Shomron po ndryshohet gjithashtu në një mënyrë që mund të lehtësojë zgjerimin e projektit Dorot, shtoi ai.
– Shifrat për vendbanimet e paligjshme
Sipas komisionit, numri i urdhrave arrin në 18, por janë publikuar emrat e vetëm 16 vendbanimeve dhe zonave të paligjshme.
Mospërputhja mund të vijë nga fakti se për një vendbanim të vetëm mund të jenë nënshkruar më shumë se një urdhër ose seksion “ndikimi”, ose për shkak se emrat e dy zonave nuk janë përfshirë në deklaratë, tha ai.
Komisioni tha të shtunën se numri i vendbanimeve kolone dhe pikave të paligjshme në Bregun Perëndimor kishte arritur në 592, ndërsa Izraeli kontrollon rreth 42 për qind të territorit.
Sipas Marrëveshjes Oslo II të vitit 1995, Bregu Perëndimor u nda në zonat A, B dhe C.
Zona A është nën kontroll të plotë palestinez, Zona B është nën kontroll civil palestinez dhe kontroll izraelit të sigurisë, ndërsa Zona C – e cila përbën rreth 60 për qind të Bregut Perëndimor – është nën kontroll të plotë izraelit.