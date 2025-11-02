Izraeli ka shkelur 194 herë armëpushimin në Gaza që nga 10 tetori

Sipas Zyrës së Medias së Qeverisë në Gaza, ushtria izraelite ka kryer 194 shkelje të armëpushimit që nga hyrja e tij në fuqi më 10 tetor.
Drejtori i zyrës, Ismail al-Thawabteh, tha për Anadolu se shkeljet përfshijnë inkursione përtej “vijës së verdhë”, pengimin e furnizimeve mjekësore dhe humanitare, si dhe granatime e të shtëna ndaj civilëve.
Ai theksoi se ushtria izraelite ka hyrë disa herë në zonat e banimit, ka kryer sulme ajrore dhe ka shkatërruar ndërtesa, duke shkaktuar viktima mes civilëve.
Sipas tij, Izraeli nuk ka lejuar as hyrjen e plotë të ndihmave, as hapjen e kalimit të Rafahut për pacientët që kërkojnë trajtim jashtë vendit. Vetëm 3.203 kamionë ndihmash janë futur në Gaza nga 13.200 të parashikuar me marrëveshje – një zbatim prej vetëm 24 për qind.
Zyra paralajmëroi gjithashtu se 9.500 palestinezë mbeten të zhdukur nën rrënoja ose të pashpjeguar, ndërsa rreth 288.000 familje janë ende pa strehë.
Thawabteh kërkoi ndërhyrje urgjente nga ndërmjetësit ndërkombëtarë dhe presidenti amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund shkeljeve dhe për të zbatuar plotësisht marrëveshjen e armëpushimit. /mesazhi