Izraeli ka vrarë 411 palestinezë në Gaza në 875 shkelje të armëpushimit, thotë Zyra e Medias

Zyra qeveritare e medias në Gaza ka deklaruar se sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 400 palestinezëve që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor, duke paralajmëruar për thellimin e një krize të rëndë humanitare.
Sipas një deklarate të lëshuar të hënën, të paktën 411 palestinezë janë vrarë dhe 1,112 të tjerë janë plagosur në sulme izraelite në Rripin e Gazës që nga data e armëpushimit. Zyra thotë se ka dokumentuar gjithsej 875 shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
Këto shkelje përfshijnë 265 raste të qëllimit të drejtpërdrejtë me armë zjarri ndaj civilëve, 49 inkursione ushtarake në zona banimi, 421 sulme me granatime dhe 150 raste të shembjes së shtëpive.
Zyra e medias akuzoi Izraelin se nuk po i përmbush detyrimet e tij humanitare sipas marrëveshjes, duke theksuar se vetëm 17,819 kamionë me ndihma kanë hyrë në Gaza nga 42,800 dërgesa të dakorduara.
Kjo përkthehet në një mesatare prej 244 kamionësh në ditë, shumë më pak se 600 dërgesat ditore të parashikuara në marrëveshje, çka përfaqëson një shkallë përmbushjeje prej vetëm 41 për qind, thuhet në deklaratë.
Edhe dërgesat e karburantit kanë qenë ndjeshëm të kufizuara. Vetëm 394 kamionë me karburant janë lejuar të hyjnë në Gaza nga 3,650 të parashikuar sipas armëpushimit.
Kjo nënkupton një mesatare prej vetëm pesë kamionësh në ditë, krahasuar me 50 të dakorduarit, duke përfaqësuar vetëm 10 për qind të sasisë së karburantit të parashikuar, sipas zyrës.
Zyra paralajmëroi se mungesa e karburantit ka lënë spitalet, furrat e bukës, si dhe shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve “pothuajse plotësisht jashtë funksioni”, duke rritur ndjeshëm vuajtjet e civilëve.
Në deklaratë thuhet gjithashtu se Gaza po përballet me një “krizë humanitare të thellë dhe të paprecedentë”, pasi Izraeli refuzon të hapë pikat kufitare dhe të lejojë hyrjen e çadrave, shtëpive të lëvizshme, karavanëve dhe materialeve të tjera për strehim.
Këto kufizime, sipas zyrës, përbëjnë “shkelje flagrante të marrëveshjes dhe të së drejtës ndërkombëtare humanitare”.
Zyra e medias bëri të ditur se politikat “arbitrare” të Izraelit kanë kontribuar gjithashtu në shembjen e 46 ndërtesave të dëmtuara gjatë stuhive të fundit dimërore, duke shkaktuar vdekjen e 15 palestinezëve.
Në fund, zyra u bëri thirrje ndërmjetësve dhe komunitetit ndërkombëtar të sigurojnë rrjedhën e menjëhershme dhe të sigurt të ndihmave humanitare dhe karburantit, si dhe lejimin e hyrjes së materialeve për strehim, ashtu siç parashikohet në marrëveshjen e armëpushimit, për të përballuar atë që e cilëson si një katastrofë humanitare në përshkallëzim në Gaza. /mesazhi