Izraeli ka vrarë të paktën 1.581 punonjës të kujdesit shëndetësor në Gaza

Izraeli thuhet se ka vrarë të paktën 1.581 punonjës të kujdesit shëndetësor në gjenocidin që ka kryer në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, raporton Anadolu.
Ismail al-Thawabta, drejtori i zyrës së medias së Qeverisë Palestineze në Gaza, foli për Anadolun në lidhje me sulmet e Izraelit ndaj Gazës, të cilat kanë vazhduar për më shumë se 22 muaj.
Thawabta theksoi se punonjësit e kujdesit shëndetësor po shënjestrohen drejtpërdrejt në sulmet e vazhdueshme të Izraelit, duke e quajtur këtë një “krim të plotë lufte dhe një shkelje të rëndë të të drejtave ndërkombëtare të njeriut”.
Ai deklaroi se 1.581 punonjës të kujdesit shëndetësor janë vrarë në Gaza që nga 7 tetori 2023 (gjatë sulmeve izraelite), duke përfshirë 157 mjekë, 366 infermierë, 103 farmacistë, 254 asistentë mjekësorë dhe 611 personel administrativ të kujdesit shëndetësor.
Thawabta tha se 362 personel shëndetësor, përfshirë 88 mjekë, u arrestuan gjatë gjenocidit të Izraelit në Gaza. Midis të arrestuarve ishin 132 infermierë.
Gjithashtu ai theksoi se ushtria izraelite arrestoi 72 asistentë të kujdesit shëndetësor dhe 47 punonjës administrativë, dhe se shumë personel shëndetësor që punonin në fusha të tjera u arrestuan gjithashtu në Gaza.
– Mjekë të vrarë në sulme dhe burgje
Shumë mjekë të njohur dhe ekspertë kanë humbur jetën në sulme ose gjatë paraburgimit. Disa nga këta emra janë si më poshtë:
– Adnan al-Bursh
Bursh, Shef i Departamentit të Ortopedisë në Spitalin Shifa, vdiq në një burg izraelit në maj 2024, muaj pasi u arrestua në dhjetor 2023.
Bursh u arrestua ndërsa punonte në Spitalin al-Awdah në lagjen Nussairat të Gazës veriore.
– Muhammad Nimr Ghazaat
Ghazaat, specialist në kirurgjinë pediatrike dhe të përgjithshme, u vra së bashku me djalin e tij, Yusuf, dentist, në një sulm ajror izraelit në Deir al-Balah më 12 maj 2024.
Gazaat, i cili mori arsimimin e tij mjekësor në Egjipt dhe Angli, ishte ndër themeluesit e Departamentit të Kirurgjisë Pediatrike në Spitalin Shifa.
– Iyad al-Rantisi
Rantisi, gjinekolog, vdiq si pasojë e torturës në një burg izraelit më 17 nëntor 2024, pasi u ndalua.
Rantisi, i cili u ndalua gjatë një bastisjeje në Spitalin Kamal Adwan, ishte kreu i repartit të maternitetit në të njëjtin spital.
– Rafet Leb
Leb, Drejtor i Departamentit të Mjekësisë së Brendshme në Spitalin Shifa, vdiq në një sulm izraelit më 18 nëntor 2024.
Leb, i cili mori drejtimin e Spitalit të Rehabilitimit dhe Protezave Sheikh Hamad, ishte i përfshirë në trajnimin e mjekëve në Spitalin Indonezian.
Izraeli gjithashtu nuk hezitoi të ndalonte mjekët që kryenin detyra jetësore në Gaza. Këta emra përfshijnë:
– Hussam Abu Safiya
Abu Safiya, drejtori i Spitalit Kamal Advan në Rripin verior të Gazës, u arrestua nga ushtria izraelite gjatë një bastisjeje më 24 dhjetor 2024.
Pas sulmeve, shumë pjesë të spitalit u bënë të paoperueshme.
Abu Safiya më parë kishte refuzuar të linte postin e tij pavarësisht se ishte plagosur gjatë një sulmi të ushtrisë izraelite ndaj spitalit më 24 nëntor. Mjeku i Gazës kishte humbur djalin e tij në një bastisje tjetër gjatë së njëjtës periudhë.
Autoritetet izraelite e arrestuan Abu Safiya në shkurt me akuzën se ishte “luftëtar i paligjshëm” dhe më vonë u zbulua se ai ishte nënshtruar abuzimeve të tilla si tortura dhe neglizhenca mjekësore.
– Marwan Al-Hams
Hams, drejtori i Spitalit Abu Yusuf Najjar dhe përgjegjës për menaxhimin e spitaleve fushore në Gaza, u arrestua nga një njësi e ushtrisë izraelite më 21 korrik ndërsa punonte si mjek.
Ministria e Shëndetësisë raportoi se Hams, i cili është gjithashtu zëdhënës i Ministrisë, pësoi një dëmtim në këmbë gjatë ndalimit të tij. Nuk ka informacion në lidhje me vendndodhjen ose gjendjen e tij shëndetësore.
– Shënjestrimi i Infrastrukturës
Përveçse janë shënjestruar drejtpërdrejt nga ushtarët izraelitë, punonjësit e kujdesit shëndetësor po përballen edhe me mungesa të ilaçeve, furnizimeve mjekësore dhe pajisjeve.
Këto situata të vështira shtrihen deri në parandalimin e diagnostikimit të pacientëve dhe shkatërrimin dhe paaftësinë e qendrave shëndetësore dhe spitaleve.
Sipas të dhënave të publikuara nga Monir al-Bursh, Drejtor i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, më 12 gusht, vetëm 15 nga 38 spitalet janë funksionale në kushte të vështira për shkak të sulmeve izraelite.
Sipas statistikave të fundit qeveritare të publikuara në fund të majit, të 38 spitalet në Gaza u bombarduan, u shkatërruan ose u bënë të papërdorshme gjatë gjenocidit 22-mujor.
Për më tepër, afërsisht 82 qendra mjekësore dhe 164 objekte shëndetësore u bënë të papërdorshme nga sulmet.
Raporti i qeverisë deklaroi gjithashtu se Izraeli ka shënjestruar afërsisht 144 ambulanca në pjesë të ndryshme të Gazës që nga 7 tetori 2023, dhe gjithashtu ka goditur 54 automjete të mbrojtjes civile, duke përfshirë automjete shpëtimi.
Për shkak të këtyre sulmeve të qëllimshme ndaj infrastrukturës së kujdesit shëndetësor, shkalla e mbushjes në spitalet e pakta që ende funksionojnë ka arritur në 300 për qind.
– Realiteti i kujdesit shëndetësor në Gaza
Sistemi i kujdesit shëndetësor në Gaza, tashmë mjaft i brishtë para gjenocidit, po ka pasoja të tmerrshme për të sëmurët dhe të plagosurit.
Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar vazhdimisht se pacientët po humbasin jetën për shkak të mungesës së ilaçeve dhe furnizimeve mjekësore.
Sipas informacionit të dhënë nga Bursh, 18.000 të plagosur kërkojnë rehabilitim dhe 4.800 amputime janë regjistruar midis të plagosurve, përfshirë 718 fëmijë.
Zyra e Medias së Qeverisë njoftoi se 22.000 pacientë në Gaza kërkojnë trajtim jashtë vendit, por Izraeli nuk i ka lejuar ata të udhëtojnë.
Për më tepër, 12.500 pacientë me kancer janë në rrezik vdekjeje për shkak të kufizimeve të trajtimit. 350.000 njerëz me sëmundje kronike po përballen gjithashtu me sfida serioze për shkak të aksesit në ilaçe.
Presioni mbi sistemin e kujdesit shëndetësor po rritet më tej për shkak të sëmundjeve të shkaktuara nga zhvendosja. Sipas të dhënave të qeverisë së Gazës, 2.136.000 njerëz janë prekur nga sëmundje infektive, ndërsa 71.338 janë prekur nga hepatiti.
Politika e Izraelit kundër urisë po rrit gjithashtu presionin mbi sistemin e kujdesit shëndetësor. Paralelisht me rritjen e ndjeshme të kequshqyerjes, qeveria e Gazës njoftoi javën e kaluar se 1,2 milion fëmijë po përjetojnë pasiguri të rëndë ushqimore.