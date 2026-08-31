Izraeli krijon një vendbanim të ri të paligjshëm në juglindje të Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar

Autoritetet izraelite kanë krijuar një vendbanim të ri të paligjshëm në provincën e Jeninit, në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, vendbanimi, i quajtur “Noa”, u krijua në jug të vendbanimeve “Ganim” dhe “Kadim”, në tokë palestineze në juglindje të Jeninit.
“Një ceremoni me rastin e krijimit të vendbanimit u mbajt në prani të disa ministrave izraelitë dhe anëtarëve të Knessetit”, thuhet në njoftim.
Agjencia shtoi se ky veprim pasqyron “mbështetjen zyrtare në rritje të Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve në territoret e pushtuara palestineze”.
Wafa paralajmëroi se vendbanimi i ri u krijua “në një kohë kur projekti izraelit i vendbanimeve po përshkallëzohet në veri të Bregut Perëndimor, veçanërisht në zonat nga të cilat vendbanimet izraelite u evakuuan në vitin 2005 në kuadër të planit të ‘Shkëputjes’”.
Izraeli në vitin 2005 evakuoi katër vendbanime në veri të Bregut Perëndimor të pushtuar, përkatësisht vendbanimet Ganim, Kadim, Homesh dhe Sa-Nur, në kuadër të të ashtuquajturit “plan i Shkëputjes”, i cili përfshinte gjithashtu tërheqjen e vendbanimeve izraelite nga Rripi i Gazës.
Megjithatë, gjatë viteve të fundit, Izraeli ka ndërmarrë hapa për të hequr kufizimet që pengonin kolonët izraelitë të ktheheshin në zonat e evakuuara.
E përditshmja izraelite Yedioth Ahronoth në mesin e korrikut raportoi se Kabineti i Sigurisë i Izraelit kishte miratuar një buxhet prej 370 milionë dollarësh për krijimin e vendbanimeve të reja të paligjshme në Bregun Perëndimor të pushtuar. Gazeta tha se vendimi nuk ishte bërë publik.
Qeveria aktuale e Izraelit e ka përshkruar veten si qeveria më mbështetëse ndaj zgjerimit të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Aktiviteti i vendbanimeve është zgjeruar dhe përshpejtuar ndjeshëm në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, që nga formimi i qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu në fund të vitit 2022.
OKB-ja e njeh Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor si territore të pushtuara palestineze.
Rreth 750.000 kolonë izraelitë jetojnë në 141 vendbanime të paligjshme dhe 224 pika të vendbanimeve në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë rreth 250.000 në 15 vendbanime në Kudsin Lindor të pushtuar.
OKB-ja ka pohuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare dhe ka paralajmëruar se ato minojnë perspektivën për një zgjidhje me dy shtete.