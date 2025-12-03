Izraeli kryen sulm me dron në zonën rurale të Damaskut dhe bastisje në Sirinë jugore

Një dron izraelit goditi një zonë në periferi të Damaskut sot, në shkeljen më të fundit të sovranitetit të Sirisë, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Kanali shtetëror “Alikhbariah” tha se sulmi me dron kishte në shënjestër një zonë pranë fshatit Beit Jinn në periferi të Damaskut.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima nga sulmi.
Të premten, të paktën 13 persona u vranë, përfshirë gra dhe fëmijë, dhe 24 të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në Beit Jinn.
Agjencia shtetërore e lajmeve SANA raportoi gjithashtu dy bastisje izraelite në periferinë jugore të Quneitras.
Transmetuesi tha se forcat izraelite janë vendosur në fshatin Um al-Izam dhe kanë ngritur një postbllok ushtarak.
Një patrullë izraelite me tre automjete avancoi gjithashtu drejt fshatit Rwihinah, në jug të provincës Quneitra.
Nuk pati komente të menjëhershme nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi raportimet.
Sulmi i fundit ndodhi pavarësisht thirrjeve për vetëpërmbajtje që presidenti amerikan Donald Trump i bëri Izraelit të hënën.
Të dhënat e qeverisë siriane tregojnë se që nga dhjetori 2024, Izraeli ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 operacione ndërkufitare në provincat jugore.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit duke marrë zonën e çmilitarizuar tampon, një veprim që shkeli marrëveshjen e vitit 1974 me Sirinë.