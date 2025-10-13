Izraeli liron gati 2.000 të burgosur palestinezë sipas marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

Gati 2.000 të burgosur palestinezë u liruan sot nga burgjet izraelite në kuadër të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, transmeton Anadolu.
Zyra e Medias për të Burgosurit, e drejtuar nga Hamasi, bëri të ditur se autobusët që transportonin të burgosurit e liruar nga burgu Ofer, në perëndim të Ramallahut, mbërritën në qytetin Beitunia në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Agjencia zyrtare e lajmeve “Wafa” konfirmoi se 96 të burgosur që po vuanin dënime të gjata kanë mbërritur në qytet me dy autobusë të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC).
Zyra e Medias për të Burgosurit tha gjithashtu se 154 të burgosur të liruar u deportuan në Egjipt sipas marrëveshjes së armëpushimit.
Sipas njoftimit, autobusët që transportonin më shumë se 1.700 të burgosur të liruar nga burgu Negev në jug të Izraelit mbërritën në Rripin e Gazës.
“Në bazë të marrëveshjes aktuale, janë liruar 250 të burgosur që po vuanin dënime të përjetshme ose të gjata, si dhe 1.718 të arrestuar nga Gaza pas 7 tetorit 2023”, thuhet në deklaratën e zyrës.
Shërbimi i Burgjeve të Izraelit, nga ana e tij, konfirmoi se 1.968 të burgosur palestinezë janë liruar në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Sipas një gazetari të Anadolus, grupi i parë i të liruarve mbërriti në Kompleksin Mjekësor “Nasser” në Khan Younis, në jug të Gazës, për kontrolle mjekësore.
Mijëra palestinezë u mblodhën për të mirëpritur të burgosurit e liruar, me qindra që u grumbulluan në oborret e spitalit, ndërsa të tjerë prisnin jashtë për mbërritjen e tyre.
Lirimet ndodhën pasi Hamasi dorëzoi 20 robër izraelitë të gjalla në kuadër të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza hyri në fuqi të premten, sipas planit të presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund luftës dyvjeçare të Izraelit në enklavë.
Që nga tetori 2023, sulmet izraelite kanë vrarë më shumë se 67.800 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, duke e lënë rajonin pothuajse të pabanuar.