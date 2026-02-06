Izraeli mbështet fshehurazi milicitë e armatosura në Gaza

Izraeli ka mbështetur fshehurazi milicitë e armatosura që veprojnë në Rripin e Gazës me para, armë dhe mbrojtje në terren në një përpjekje për t’iu kundërvënë Hamasit, transmeton Anadolu.
Gazeta “Yedioth Ahronoth” tha se raportet e huaja tregojnë se Izraeli i ka furnizuar milicitë me pushkë dhe municione, së bashku me ndihmë logjistike si karburant, ushqim, automjete dhe furnizime të tjera.
Sipas lajmit, mbështetja u ka mundësuar milicive të veprojnë brenda zonave afër vendosjes së trupave izraelite, duke i lejuar ato të shkojnë pranë zonave të kontrolluara nga Izraeli brenda enklavës. Kostoja e mbështetjes vlerësohet në dhjetëra milionë shekel, të financuara nga buxheti i ushtrisë izraelite.
Milicitë thuhet se veprojnë në zona nën praninë ushtarake izraelite, pasi Izraeli vazhdon të kontrollojë më shumë se 53 për qind të territorit të Gazës sipas marrëveshjes së armëpushimit të 10 tetorit.
“Yedioth Ahronoth” tha se grupet funksionojnë jashtë strukturave formale të komandës dhe përtej mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë të ushtrisë izraelite ose agjencisë së sigurisë Shin Bet, dhe janë të vendosura për role taktike të përcaktuara ngushtë.
Këto role përfshijnë kërkimin e luftëtarëve të Hamasit në tunele ose midis rrënojave pranë pozicioneve izraelite, si dhe kryerjen e ndalimeve që synojnë të zvogëlojnë rreziqet për ushtarët izraelitë, tha raporti.
Thuhet se milicia e udhëhequr nga Yasser Abu Shabab, para vrasjes së tij, ishte i vetmi grup që vepronte me një dukshmëri të tillë publike, duke publikuar video që synonin të sinjalizonin besim dhe sfidë ndaj Hamasit.