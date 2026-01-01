Izraeli miraton 126 njësi të paligjshme kolonësh në Bregun Perëndimor të pushtuar

Autoritetet izraelite kanë miratuar ndërtimin e 126 njësive të paligjshme për kolonë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke hapur rrugën për rikthimin e kolonëve të paligjshëm në këtë zonë.
Vendimi i ri i qeverisë izraelite i jep mundësi kolonëve të kthehen në hapësirën që ishte evakuuar në vitin 2005, në kuadër të planit të ashtuquajtur të shkëputjes. Ky hap shihet si një shkelje e mëtejshme e së drejtës ndërkombëtare dhe si përshkallëzim i zgjerimit të vendbanimeve izraelite në territoret palestineze të pushtuara. /mesazhi