Izraeli miraton 567 banesa të reja në vendbanimet e paligjshme në Bregun Perëndimor

Autoritetet izraelite miratuan të enjten ndërtimin e 567 njësive të reja të vendbanimeve të paligjshme në vendbanimet Asael dhe Beit Hagai në guvernatoratin Hebron në Bregun Perëndimor të pushtuar jugor, sipas raportimeve të medias.
Sipas mediave vendase, Këshilli i Lartë i Planifikimit i Administratës Civile Izraelite miratoi një plan për të ndërtuar 342 njësi vendbanimi në Asael dhe 225 njësi në Beit Hagai.
Plani për Asael, i hartuar në vitin 2001 dhe që strehon rreth 100 familje izraelite, u miratua pa detaje të mëtejshme, tha kanali.
Në Beit Hagai, të themeluar në vitin 1983, ndërtimi i 225 njësive të reja do të dyfishonte madhësinë e vendbanimit në vitet e ardhshme, shtoi ajo.
Ministri i Financave Bezalel Smotrich udhëhoqi këtë veprim, duke e përshkruar përparimin e planeve në të dy vendbanimet si “lajme shumë të rëndësishme për vendbanimin”.
“Ne po e dyfishojmë Beit Hagai-n, jo me fjalë, por me vepra”, tha ai.
Eliram Azoulay, kreu i Këshillit Rajonal të Kodrave Hebron, e përshkroi gjithashtu miratimin si “lajm historik për vendbanimet”, duke thënë se ata do të punojnë për të përshpejtuar ndërtimin dhe për të zgjeruar vendbanimet.
Rreth 750,000 pushtues izraelitë jetojnë në 156 vendbanime të paligjshme dhe 360 pika të paraburgimit në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin Lindor të pushtuar.
OKB-ja i konsideron vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar dhe ka paralajmëruar vazhdimisht se aktiviteti i vendbanimeve minon mundësinë e zbatimit të zgjidhjes me dy shtete.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka parë një përshkallëzim të bastisjeve dhe arrestimeve izraelite që nga tetori i vitit 2023, së bashku me rritjen e sulmeve pushtuese, kufizimet e lëvizjes dhe mbylljen e hyrjeve në qytetet dhe fshatrat palestineze.