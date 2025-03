Izraeli Miraton Agjencinë për Zhvendosjen e Palestinezëve nga Gaza

Kabineti i sigurisë i Izraelit ka miratuar një propozim nga Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, për krijimin e një agjencie qeveritare që do të mbikëqyrë zhvendosjen e palestinezëve nga Rripi i Gazës.

Sipas një deklarate nga Ministria e Mbrojtjes e Izraelit, agjencia do të ketë për detyrë të sigurojë largimin e popullsisë së Gazës “për nisjen e tyre vullnetare drejt vendeve të treta”. Detyrat e saj do të përfshijnë krijimin e rrugëve të lëvizjes, kontrollin e kalimeve të përcaktuara dhe koordinimin e infrastrukturës për udhëtimin nga toka, deti dhe ajri.

Ministria theksoi se ky hap do të realizohet “në përputhje me ligjin izraelit dhe ndërkombëtar, si dhe në përputhje me vizionin e ish-presidentit amerikan Donald Trump”.

Trump kishte propozuar më parë që Rripi i Gazës të shpopullohej për t’u zhvilluar nën kontrollin e SHBA-së. Palestinezët e kanë refuzuar ashpër këtë propozim, duke e cilësuar atë si spastrim etnik. Ndërkohë, vendet arabe kanë mbështetur një plan alternativ nga Egjipti për rindërtimin e Gazës pa zhvendosjen e banorëve të saj. /mesazhi