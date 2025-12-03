Izraeli: Mund të krijohet një marrëveshje me Sirinë për të krijuar një zonë neutrale

US President Donald Trump, left, holds hands and speaks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Israeli parliament, the Knesset, in Jerusalem on October 13, 2025 [AFP]

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është shprehur besimplotë për arritjen e një marrëveshje me Sirinë.

Ai tha se priste që autoritetet siriane të krijonin një zonë të çmilitarizuar nga Damasku në malin Hermon, por dhe zona të tjera.

Ky reagim i Netanyahut vjen një ditë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump, tha se ishte thelbësore që Izraeli të mbante një “dialog të fortë dhe të vërtetë” me Damaskun.

Siria nuk e njeh zyrtarisht Izraelin, i cili ka pushtuar pjesën më të madhe të territorit sirian që nga dhjetori 2024. Ajo pushtoi Lartësitë e Golanit sirian në luftën e vitit 1967 dhe më vonë e aneksoi atë, një veprim i njohur nga Shtetet e Bashkuara , por jo nga shumica e vendeve të tjera.

