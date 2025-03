Izraeli Nis Sulm Tokësor Ndërsa Evakuimet e Detyruara dhe Sulmet në Gaza Përshkallëzohen

Ushtria izraelite ka nisur atë që e quan një inkursion tokësor të kufizuar në Rripin e Gazës, me synimin për të zgjeruar të ashtuquajturin Korridori Netzarim, i cili ndan enklavën palestineze në dy pjesë nga veriu në jug.

Në veri të territorit, ku më shumë se një milion palestinezë janë zhvendosur me forcë gjatë 15 muajve të fundit të luftimeve, qindra mijëra janë kthyer dhe kanë ngritur tenda mbi rrënojat e shtëpive të tyre të shkatërruara.

Megjithatë, ushtria izraelite ka paralajmëruar për një raund të ri evakuimesh të detyruara në veri, duke detyruar palestinezët të largohen sërish për shkak të bombardimeve intensive që pritet të ndodhin.

Kryeministri izraelit deklaroi se intensiteti i sulmeve do të jetë i njëjtë me atë të fillimit të konfliktit, ndërsa ministri i mbrojtjes ka njoftuar se Izraeli do të veprojë nga toka, ajri dhe deti me një shkallë të re agresioni.

Ndërsa situata përkeqësohet, komuniteti ndërkombëtar vazhdon të shprehë shqetësime për përshkallëzimin e dhunës dhe krizën humanitare në Gaza.