Izraeli nis sulme të reja ajrore në jug të Libanit mes përshkallëzimit të situatës

Avionët luftarakë izraelitë kryen sot sulme të reja ajrore në disa lokacione në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore Kombëtare e Lajmeve (NNA) tha se avionët luftarakë goditën periferitë e Deir Seryan dhe Adaisseh në distriktin Marjayoun.
Sulme të tjera ajrore shënjestruan qytetet Tallousa dhe Touline, gjithashtu në jug.
Në zonën e Nabatieh, avionët luftarakë izraelitë nisën sulme në Jibchit dhe Nabatieh al-Fawqa ndërsa një sulm i ngjashëm goditi Zawtar al-Gharbiya dhe zonën midis Abba dhe Jibchit. NNA raportoi gjithashtu një sulm ajror në lagjen Universitete në qytetin e Nabatieh.
Veçmas, një automjet u godit në autostradën Zahle-Karak, sipas agjencisë.
Artileria izraelite gjithashtu bombardoi rrjedhën e lumit Litani pranë Serirës në zonën Jezzine, shtoi NNA.
Nuk ka ende informacion në lidhje me viktimat.
Situata u përshkallëzua në Liban të hënën pasi Hezbollahu shënjestroi një vendndodhje ushtarake në veri të Izraelit me raketa dhe dronë në përgjigje të sulmeve ajrore të vazhdueshme izraelite dhe vrasjes së liderit suprem të Iranit, Ali Khamenei, në një sulm amerikano-izraelit.
Ushtria izraelite nisi një seri sulmesh ajrore në përgjigje, duke vrarë të paktën 72 persona dhe duke plagosur gati 450 të tjerë. Ushtria gjithashtu nisi një inkursion tokësor në jug të Libanit.
Izraeli ka shkelur vazhdimisht një marrëveshje armëpushimi me Hezbollahun, të nënshkruar në nëntor 2024, duke kryer sulme pothuajse të përditshme që kanë lënë qindra të vdekur dhe të plagosur.
Izraeli filloi ofensivën e tij kundër Libanit në tetor 2023 dhe e përshkallëzoi atë në një luftë në shkallë të plotë në shtator 2024, duke vrarë më shumë se 4 mijë persona dhe duke plagosur rreth 17 mijë të tjerë.