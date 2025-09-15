Izraeli paralajmëron qytetarët të mos publikojnë prova të shërbimit ushtarak në rrjete sociale

Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Izrael u ka bërë thirrje qytetarëve të mos publikojnë në rrjetet sociale informacione mbi shërbimin ushtarak dhe të mos tregojnë vendndodhjen në kohë reale.
Që nga fillimi i luftës, disa ushtarë izraelitë kanë shpërndarë video ku shfaqen duke shkatërruar infrastrukturë në Gaza.
Ata nuk janë sulmuar nga grupe të armatosura, por ndaj tyre janë hapur çështje ligjore nga organizata si Fondacioni Hind Rijab, i cili ka mbledhur avokatë dhe aktivistë nga vende të ndryshme, duke përdorur kryesisht përmbajtje nga rrjetet sociale.