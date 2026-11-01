Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Izraeli përfundon përgatitjet për një përballje të mundshme me Iranin, ndërsa SHBA...

Izraeli përfundon përgatitjet për një përballje të mundshme me Iranin, ndërsa SHBA shqyrton opsionet për sulme të reja

Izraeli ka përfunduar përgatitjet për një përballje të mundshme ushtarake me Iranin, raportojnë mediat, ndërsa Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë e rifillimit të sulmeve ndaj Teheranit.

Sipas raportimeve, avionët luftarakë izraelitë kanë zhvilluar ushtrime për të simuluar rrugët e mundshme të sulmit drejt Iranit.

Ndërkohë, ushtria amerikane i ka paraqitur presidentit Donald Trump disa opsione për sulme të reja ushtarake ndaj Iranit, në një kohë kur vazhdojnë negociatat me Teheranin.

Zhvillimet vijnë në mes të tensioneve të vazhdueshme mes palëve dhe pasigurisë për të ardhmen e negociatave diplomatike. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram